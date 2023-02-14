16 февраля на «Рамон Санчес Писхуан» пройдет первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Севилья» встретится с «ПСВ». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.



Севилья



Клуб в этом сезоне на внутренней арене так и будет бороться за выживание практически до самой развязки. В целом, решение уволить Лопетеги было не просто оправданно - оно запоздало, и вполне уместным было бы попрощаться с Юленом еще летом, ведь проблемы проявлялись в прошлой темпораде. Но тогда все-таки Белая Андалусия финишировала, уже традиционно, в топ-4. Впрочем, Сампаоли работает уже давно, причем это уже 2-е его появление на Рамон Санчес Писхуан (брал привычное место в квартете лидеров, но был потом его сманили в сборную Аргентины). Тем не менее, при определенном прогрессе, все-таки и сейчас у клуба хватает потерь, и он болтается в нижней части сезона. Да и в Лиге чемпионов испанцы снова остались без плей-офф. Впрочем, финишировать 3-ми в квартете вполне в их традиции. Как и дальнейший их успех в рамках более удобной Лиге Европы.

ПСВ



Команда в прошлом сезоне было главным конкурентом для Аякса. Но в итоге все равно титул снова отправился в Амстердам, а из Эйндховена в Лиссабон, в Бенфику, перебрался наставник - Рогер Шмид. Его сменил ван Нистелрой, легендарный нападающий, но начинающий тренер. Рууд дебютировал отлично, с 5-3 в Суперкубке с аяксидами. Но при этом сейчас его подопечные отстали от лидеров Эредивизии и допускают многовато осечек. Кроме того, не получилось пройти в основной раунд Лиги чемпионов - Монако худо-бедно прошли, но потом был вылет от Рейнджерс (после ничьей в Глазго проиграли дома). Да и в Лиге Европы было 2-е место в группе. Правда, там был Арсенал, и даже его обыграли, всего набрав 13 очков.

Статистика личных встреч



Это будет первое противостояние между голландцами и испанцами.

Прогноз



Букмекерские конторы считают фаворитом Севилью, что играет дома. Но она тоже нестабильна. Так что подстрахуемся, поставив на испанцев при форе 0 с коэффициентом - 1,666 по Parimatch.