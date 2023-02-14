Металлист проиграл спарринг команде четвертого дивизиона Польши

Сегодня, 14 февраля, «Металлист» в рамках сбора в Турции провел контрольный матч против клуба четвертого дивизиона чемпионата Польши, «Вечиста» из города Краков. Харьковчане потерпели поражение со счетом 2:4.

«Металлист» – «Вечиста» – 2:4

Голы: Тепляков, 68, Багачанский, 84 – Торрес, 16, 45+2, Янковски, 54, Маевски, 90+3

«Металлист» (основа): Шумилов – Вернаттус, Горяинов, Приходько, Влага – Горенко, Тепляков, Дегтярь, Синчук, Кайдалов – Красников

На сегодняшний день у «Металлиста» запланирован еще один спарринг – с малайзийским «Кедахом». Он начнется в 17.30 по Киеву.