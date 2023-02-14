Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист проиграл спарринг команде четвертого дивизиона Польши
Товарищеские матчи
Металлист
14.02.2023, FT 2 : 4
Вечиста Краков
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 февраля 2023, 13:06 |
246
0

Металлист проиграл спарринг команде четвертого дивизиона Польши

«Вечиста» оказалась сильнее харьковчан

14 февраля 2023, 13:06 |
246
0
Металлист проиграл спарринг команде четвертого дивизиона Польши
ФК Металлист

Сегодня, 14 февраля, «Металлист» в рамках сбора в Турции провел контрольный матч против клуба четвертого дивизиона чемпионата Польши, «Вечиста» из города Краков. Харьковчане потерпели поражение со счетом 2:4.

«Металлист» – «Вечиста» – 2:4
Голы: Тепляков, 68, Багачанский, 84 – Торрес, 16, 45+2, Янковски, 54, Маевски, 90+3

«Металлист» (основа): Шумилов – Вернаттус, Горяинов, Приходько, Влага – Горенко, Тепляков, Дегтярь, Синчук, Кайдалов – Красников

На сегодняшний день у «Металлиста» запланирован еще один спарринг – с малайзийским «Кедахом». Он начнется в 17.30 по Киеву.

По теме:
Металлист 1925 – АГМК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлист – Вечиста. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кривбасс – Петрокуб – 1:2. Неудача Вернидуба. Видео голов и обзор матча
Вечиста Краков Металлист Харьков контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Судьи извинились перед Арсеналом за VAR и созвали экстренную встречу
Футбол | 13 февраля 2023, 14:11 19
Судьи извинились перед Арсеналом за VAR и созвали экстренную встречу
Судьи извинились перед Арсеналом за VAR и созвали экстренную встречу

Лидер потерял два очка

Терпение лопнуло. ПСЖ хочет избавиться от Неймара
Футбол | 13 февраля 2023, 16:55 6
Терпение лопнуло. ПСЖ хочет избавиться от Неймара
Терпение лопнуло. ПСЖ хочет избавиться от Неймара

Выходка бразильца после поражения от «Монако» может дорого ему обойтись

Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Биатлон | 13.02.2023, 17:20
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Пьяный русский хамил. Стала известна причина конфликта Миная с шинником
Футбол | 14.02.2023, 11:15
Пьяный русский хамил. Стала известна причина конфликта Миная с шинником
Пьяный русский хамил. Стала известна причина конфликта Миная с шинником
Назван форвард Миная, который вступился за уборщицу отеля на сборе в Турции
Футбол | 14.02.2023, 13:02
Назван форвард Миная, который вступился за уборщицу отеля на сборе в Турции
Назван форвард Миная, который вступился за уборщицу отеля на сборе в Турции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
путину приготовиться! Кулеба рассказал, что ждет диктатора 24 февраля
путину приготовиться! Кулеба рассказал, что ждет диктатора 24 февраля
13.02.2023, 07:35 10
Война
Деньги или футбол? Резервист Шахтера уже два месяца не может определиться
Деньги или футбол? Резервист Шахтера уже два месяца не может определиться
13.02.2023, 16:20 7
Футбол
Динамо, искусственный шлагбаум и кейс Беседина/Гармаша
Динамо, искусственный шлагбаум и кейс Беседина/Гармаша
12.02.2023, 10:00 88
Футбол
«Вот так выглядит 1-я ракетка Украины». Как Стаховский потроллил Марченко
«Вот так выглядит 1-я ракетка Украины». Как Стаховский потроллил Марченко
12.02.2023, 21:23 8
Теннис
ВИДЕО. Сачко не пожал руку российскому теннисисту после победы
ВИДЕО. Сачко не пожал руку российскому теннисисту после победы
13.02.2023, 17:25 6
Теннис
ВИДЕО. Как Кукурелья систематически игнорировал Мудрика
ВИДЕО. Как Кукурелья систематически игнорировал Мудрика
12.02.2023, 21:24 104
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Джима заняла 14 место в персьюте
ЧМ-2023 по биатлону. Джима заняла 14 место в персьюте
12.02.2023, 14:52 4
Биатлон
Выпал итальянский гранд! Рух узнал соперника в Юношеской лиге УЕФА
Выпал итальянский гранд! Рух узнал соперника в Юношеской лиге УЕФА
13.02.2023, 14:12 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности