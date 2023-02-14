Во вторник, 14 февраля, харьковский «Металлист» на предсезонном сборе в Турции запланировал проведение двух контрольных спаррингов. В первой игре дня он померится силами с польской командой «Вечиста» из Кракова.

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Поединок начнется в 10:00 по киевскому времени.

Металлист – Вечиста. Смотреть онлайн. LIVE трансляция