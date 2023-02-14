Товарищеские матчи
14.02.2023 10:00 - : -
Украина. Премьер лига14 февраля 2023, 01:24 | Обновлено 14 февраля 2023, 01:27
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Металлист – Вечиста. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите товарищеский матч 14 февраля в 10:00
14 февраля 2023, 01:24 | Обновлено 14 февраля 2023, 01:27
28
0
Во вторник, 14 февраля, харьковский «Металлист» на предсезонном сборе в Турции запланировал проведение двух контрольных спаррингов. В первой игре дня он померится силами с польской командой «Вечиста» из Кракова.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок начнется в 10:00 по киевскому времени.
Металлист – Вечиста. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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