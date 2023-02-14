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Лига конференций
14 февраля 2023, 12:42 | Обновлено 14 февраля 2023, 12:58
382
0

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций АЕК Ларнака – Днепр-1

Встреча состоится в четверг, 16 февраля

14 февраля 2023, 12:42 | Обновлено 14 февраля 2023, 12:58
382
0
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций АЕК Ларнака – Днепр-1
СК Днепр-1

В четверг, 16 февраля, состоится первый поединок 1/16 финала Лиги конференций, в котором «Днепр-1» сыграет против кипрского АЕКа из Ларнаки.

Матч пройдет в Ларнаке. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

  • АЕК Ларнака – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Поединок АЕК Ларнака – «Днепр-1» в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка АЕК Ларнака – «Днепр-1».

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Источник Sport.ua
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