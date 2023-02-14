Бавария намерена выкупить Канселу по сниженной цене
Защитник может остаться в мюнхенском клубе на полноценной основе
В зимнее трансферное окно «Бавария» арендовала у «Манчестер Сити» защитника Жоау Канселу. В соглашении между клубами прописана опция выкупа игрока за 70 миллионов евро.
Впрочем, мюнхенцы не хотят платить такую большую сумму, о чем они уже сообщили «горожанам». При этом «Бавария» заинтересована в выкупе Канселу за более низкую сумму.
Жоау Канселу успел провести за «Баварию» три матча. В них 28-летний португалец записал на свой счет два результативных паса на партнеров.
Ранее сообщалось, что «Бавария» оштрафует Нойера на 1,6 миллиона евро.
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