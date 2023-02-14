Бавария намерена выкупить Канселу по сниженной цене

В зимнее трансферное окно «Бавария» арендовала у «Манчестер Сити» защитника Жоау Канселу. В соглашении между клубами прописана опция выкупа игрока за 70 миллионов евро.

Впрочем, мюнхенцы не хотят платить такую большую сумму, о чем они уже сообщили «горожанам». При этом «Бавария» заинтересована в выкупе Канселу за более низкую сумму.

Жоау Канселу успел провести за «Баварию» три матча. В них 28-летний португалец записал на свой счет два результативных паса на партнеров.

Ранее сообщалось, что «Бавария» оштрафует Нойера на 1,6 миллиона евро.