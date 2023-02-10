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Германия
10 февраля 2023, 12:37 | Обновлено 10 февраля 2023, 12:40
1005
0

Бавария оштрафует Нойера на 1,6 миллиона евро

Голкипер понесет денежное взыскание за критические высказывания в адрес руководства клуба

10 февраля 2023, 12:37 | Обновлено 10 февраля 2023, 12:40
1005
0
Бавария оштрафует Нойера на 1,6 миллиона евро
Instagram. Мануэль Нойер

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер и наставник команды Юлиан Нагельсманн провели встречу, на которой уладили свои разногласия.

При этом, как отмечает источник, голкипер понесет денежное взыскание за критические высказывания в адрес руководства клуба. Нойеру грозит солидный денежный штраф в размере 1,6 миллиона евро.

Напомним, что причиной конфликта между сторонами стал увольнение тренера вратарей Тони Тапаловича. Нойер резко отреагировал на это решение руководства и дал скандальное интервью.

Мануэль больше не сыграет в этом сезоне из-за перелома ноги, полученного во время зимнего отпуска.

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Бавария Мануэль Нойер
Источник Bild
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