Бавария оштрафует Нойера на 1,6 миллиона евро

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер и наставник команды Юлиан Нагельсманн провели встречу, на которой уладили свои разногласия.

При этом, как отмечает источник, голкипер понесет денежное взыскание за критические высказывания в адрес руководства клуба. Нойеру грозит солидный денежный штраф в размере 1,6 миллиона евро.

Напомним, что причиной конфликта между сторонами стал увольнение тренера вратарей Тони Тапаловича. Нойер резко отреагировал на это решение руководства и дал скандальное интервью.

Мануэль больше не сыграет в этом сезоне из-за перелома ноги, полученного во время зимнего отпуска.