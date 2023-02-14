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Украина. Премьер лига
14 февраля 2023, 11:50 | Обновлено 14 февраля 2023, 12:25
4781
1

Бросают своих русские. Два клуба из рф не помогли шиннику в драке с Минаем

«факел» и «енисей» просто побоялись?

14 февраля 2023, 11:50 | Обновлено 14 февраля 2023, 12:25
4781
1
Бросают своих русские. Два клуба из рф не помогли шиннику в драке с Минаем
ФК Минай

Футболисты «Миная» надавали по морде игрокам ярославского «шинника» в массовой драке во время учебно-тренировочных сборов в Турции.

Как сообщил журналист из оркостана Сергей Ильев, футболисты других двух российских клубов «факела» и «енисея» хотели помочь «шиннику» в драке с футболистами «Миная», но их не пустили в отель.

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Однако эта информация была опровергнута спортдиректором воронежского клуба Кириллом Котовым. По его словам, игроки «факела» не приезжали в отель. По «енисею» информацию пока что нет.

Инцидент произошел вечером 13 февраля, в результате чего сразу 4 рашиста имеют подозрения на переломы и теперь сваливают с отеля, на бегу зализывая раны.

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драка скандал учебно-тренировочные сборы Турция Шинник Ярославль Роман Бебех Минай российско-украинская война Енисей Красноярск Факел Воронеж
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