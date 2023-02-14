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  4. Йожеф САБО: «Нужно давать Супряге и Ванату играть регулярно»
Украина. Премьер лига
14 февраля 2023, 10:42 | Обновлено 14 февраля 2023, 10:51
290
1

Йожеф САБО: «Нужно давать Супряге и Ванату играть регулярно»

Специалист – о перспективах талантливых форвардов

14 февраля 2023, 10:42 | Обновлено 14 февраля 2023, 10:51
290
1
Йожеф САБО: «Нужно давать Супряге и Ванату играть регулярно»
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо оценил перспективы нападающих Владислава Супряги и Владислава Ваната в киевском клубе.

— В чем преимущество Супряги над Ванатом? Почему он сейчас раззабивался?
— Мы все говорили, что Супряга – талантливый парень. Он начал забивать, но это неофициальные матчи. Дай бог, чтобы у него дальше пошло.

У Супряги и Ваната есть скорость, хорошо открываются, но они сами не могут все делать без должной поддержки партнеров. Нужно давать им играть регулярно. Никто не может заявить о себе, если он сидит в запасе.

— В чем причина предыдущих неудач Супряги и что с ним делать?
— Самое главное – это травмы. Когда его выпускают, он не чувствовал себя уверенно. Не смог проявить себя в «Сампдории», тренер усадил на скамейку, футболист начинает заниматься самобичеванием. Необходимо провести работу над психологией.

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Йожеф Сабо Владислав Ванат Динамо Киев
Источник FanDay
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Комментарии 1
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donnerwetter
Вот жаль что сейчас нет команд СКА (Одесса, Киев, Львов). Там бы они точно всегда были в основе.
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