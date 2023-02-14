Йожеф САБО: «Нужно давать Супряге и Ванату играть регулярно»
Специалист – о перспективах талантливых форвардов
Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо оценил перспективы нападающих Владислава Супряги и Владислава Ваната в киевском клубе.
— В чем преимущество Супряги над Ванатом? Почему он сейчас раззабивался?
— Мы все говорили, что Супряга – талантливый парень. Он начал забивать, но это неофициальные матчи. Дай бог, чтобы у него дальше пошло.
У Супряги и Ваната есть скорость, хорошо открываются, но они сами не могут все делать без должной поддержки партнеров. Нужно давать им играть регулярно. Никто не может заявить о себе, если он сидит в запасе.
— В чем причина предыдущих неудач Супряги и что с ним делать?
— Самое главное – это травмы. Когда его выпускают, он не чувствовал себя уверенно. Не смог проявить себя в «Сампдории», тренер усадил на скамейку, футболист начинает заниматься самобичеванием. Необходимо провести работу над психологией.
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