Йожеф САБО: «Нужно давать Супряге и Ванату играть регулярно»

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо оценил перспективы нападающих Владислава Супряги и Владислава Ваната в киевском клубе.

— В чем преимущество Супряги над Ванатом? Почему он сейчас раззабивался?

— Мы все говорили, что Супряга – талантливый парень. Он начал забивать, но это неофициальные матчи. Дай бог, чтобы у него дальше пошло.

У Супряги и Ваната есть скорость, хорошо открываются, но они сами не могут все делать без должной поддержки партнеров. Нужно давать им играть регулярно. Никто не может заявить о себе, если он сидит в запасе.

— В чем причина предыдущих неудач Супряги и что с ним делать?

— Самое главное – это травмы. Когда его выпускают, он не чувствовал себя уверенно. Не смог проявить себя в «Сампдории», тренер усадил на скамейку, футболист начинает заниматься самобичеванием. Необходимо провести работу над психологией.