Стефано ПИОЛИ: «Нужно быть настороже и играть компактнее»

Главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от противостояния с английским «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам надо хорошо играть, стараться доминировать и создавать им проблемы. Нужно быть настороже и играть компактнее. Чтобы одержать победу в Лиге чемпионов, о которой сейчас мы только мечтаем, нам сначала нужно показать, что мы достаточно хороши, чтобы победить такую хорошую команду, как «Тоттенхэм». Мы хотим в этом преуспеть, наша команда подготовилась.

Конте – отличный специалист, который хорошо готовится к играм и уделяет много внимания деталям. Они играют быстро, интенсивно. Это будет тяжелая игра, но так и должно быть. Это 1/8 финала Лиги чемпионов. Антонио был одним из немногих тренеров, которые звонили мне, чтобы поздравить с завоеванием Скудетто, я очень ценю это», - сказал Пиоли.

Матч «Милан» – «Тоттенхэм» состоится 14 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.