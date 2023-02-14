Стефано ПИОЛИ: «Нужно быть настороже и играть компактнее»
Наставник «Милана» – о предстоящем матче с «Тоттенхэмом»
Главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от противостояния с английским «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Нам надо хорошо играть, стараться доминировать и создавать им проблемы. Нужно быть настороже и играть компактнее. Чтобы одержать победу в Лиге чемпионов, о которой сейчас мы только мечтаем, нам сначала нужно показать, что мы достаточно хороши, чтобы победить такую хорошую команду, как «Тоттенхэм». Мы хотим в этом преуспеть, наша команда подготовилась.
Конте – отличный специалист, который хорошо готовится к играм и уделяет много внимания деталям. Они играют быстро, интенсивно. Это будет тяжелая игра, но так и должно быть. Это 1/8 финала Лиги чемпионов. Антонио был одним из немногих тренеров, которые звонили мне, чтобы поздравить с завоеванием Скудетто, я очень ценю это», - сказал Пиоли.
Матч «Милан» – «Тоттенхэм» состоится 14 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.
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