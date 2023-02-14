В Динамо его не будет. Акционер Германштадта заявил, что Параскив остается
Форвард попробует помочь команде улучшить турнирное положение
Главный акционер румынского «Германштадта» Штефан Бачилэ заявил, что основной форвард команды Даниэль Параскив, которого в последнее время сватали в киевское «Динамо» и венгерский «МОЛ Фехервар», останется в команде до лета.
«Параскив остается в Сибиу (город, в котором базируется «Германштадт» - прим. ред), несмотря на то, что венгры сделали очень существенное предложение, но мы договорились с игроком, что он остается здесь. Даниэль очень хорошо себя чувствует в Сибиу. Летом мы возобновим диалог, если будет интересное предложение для клуба и для игрока, мы его отпустим, а если нет, то он останется здесь, потому что у него есть контракт».
«Мы решили никого не продавать, особенно в той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Это не очень плохая ситуация, но нам лучше остерегаться», - сказал Бачилэ.
Румынские СМИ информируют, что «МОЛ Фехервар» готов был заплатить за Параскива 700 тысяч евро плюс бонусы, а «Динамо» давало 1,2 миллиона евро. В Украину форвард побоялся ехать из-за войны.
«Германштадт» в настоящий момент занимает 13-е место в элитарном дивизионе чемпионата Румынии, участие в котором принимают 16 команд.
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