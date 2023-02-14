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  4. В Динамо его не будет. Акционер Германштадта заявил, что Параскив остается
Украина. Премьер лига
14 февраля 2023, 09:23 |
526
1

В Динамо его не будет. Акционер Германштадта заявил, что Параскив остается

Форвард попробует помочь команде улучшить турнирное положение

14 февраля 2023, 09:23 |
526
1
В Динамо его не будет. Акционер Германштадта заявил, что Параскив остается
DigiSport. Даниэль Параскив

Главный акционер румынского «Германштадта» Штефан Бачилэ заявил, что основной форвард команды Даниэль Параскив, которого в последнее время сватали в киевское «Динамо» и венгерский «МОЛ Фехервар», останется в команде до лета.

«Параскив остается в Сибиу (город, в котором базируется «Германштадт» - прим. ред), несмотря на то, что венгры сделали очень существенное предложение, но мы договорились с игроком, что он остается здесь. Даниэль очень хорошо себя чувствует в Сибиу. Летом мы возобновим диалог, если будет интересное предложение для клуба и для игрока, мы его отпустим, а если нет, то он останется здесь, потому что у него есть контракт».

«Мы решили никого не продавать, особенно в той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Это не очень плохая ситуация, но нам лучше остерегаться», - сказал Бачилэ.

Румынские СМИ информируют, что «МОЛ Фехервар» готов был заплатить за Параскива 700 тысяч евро плюс бонусы, а «Динамо» давало 1,2 миллиона евро. В Украину форвард побоялся ехать из-за войны.

«Германштадт» в настоящий момент занимает 13-е место в элитарном дивизионе чемпионата Румынии, участие в котором принимают 16 команд.

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Даниэль Параскив Германштадт трансферы УПЛ Динамо Киев трансферы
Источник Ora de Sibiu
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Умник
Отлично. Значит шанс, будет нашим ребятам.
Все ж ноют ой у нас 1 Довбык. А откуда другим взяться если закрывают дорогу нашим.
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