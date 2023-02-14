Сборная россии сыграет в Азии на международном турнире. Даже с флагом

Юношеская женская сборная россии по футболу U-17 примет участие в международном турнире в Азии, который пройдет под эгидой SAFF в Бангладеше.

«Рады сообщить, что россия примет участие в женском чемпионате SAFF U17-2023, который состоится в Дакке 20-28 марта».

Интересно, что команда страны-террориста даже допущена с флагом страны, что видно в публикации официального аккаунта SAFF.

С мая 2022 все российские клубы и звезды были исключены из соревнований под эгидой УЕФА. Ранее россия пыталась перебраться в Азиатскую конфедерацию футбола, но пока что этого не произошло.