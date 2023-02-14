Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная россии сыграет в Азии на международном турнире. Даже с флагом
Другие новости
14 февраля 2023, 09:05 |
1766
2

Сборная россии сыграет в Азии на международном турнире. Даже с флагом

SAFF «радостно» сообщила эту новость

14 февраля 2023, 09:05 |
1766
2
Сборная россии сыграет в Азии на международном турнире. Даже с флагом
Twitter

Юношеская женская сборная россии по футболу U-17 примет участие в международном турнире в Азии, который пройдет под эгидой SAFF в Бангладеше.

«Рады сообщить, что россия примет участие в женском чемпионате SAFF U17-2023, который состоится в Дакке 20-28 марта».

Интересно, что команда страны-террориста даже допущена с флагом страны, что видно в публикации официального аккаунта SAFF.

С мая 2022 все российские клубы и звезды были исключены из соревнований под эгидой УЕФА. Ранее россия пыталась перебраться в Азиатскую конфедерацию футбола, но пока что этого не произошло.

По теме:
Маркета ДАВИДОВА: «Мы все еще должны больше поддерживать Украину»
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 740 рашистов, 8 ББМ и 2 самолета
Все для оккупантов. МОК продолжает гнуть свою линию
Азиатская конфедерация футбола женская сборная России по футболу дисквалификация россии российско-украинская война
Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хороший матч. Миколенко получил оценку за игру Эвертона с Ливерпулем
Футбол | 14 февраля 2023, 01:52 2
Хороший матч. Миколенко получил оценку за игру Эвертона с Ливерпулем
Хороший матч. Миколенко получил оценку за игру Эвертона с Ливерпулем

Украинец вошел в топ-4 своей команды

Терпение лопнуло. ПСЖ хочет избавиться от Неймара
Футбол | 13 февраля 2023, 16:55 4
Терпение лопнуло. ПСЖ хочет избавиться от Неймара
Терпение лопнуло. ПСЖ хочет избавиться от Неймара

Выходка бразильца после поражения от «Монако» может дорого ему обойтись

Комментатор, назвавший Малиновского россиянином, задонатил $100 Украине
Футбол | 13.02.2023, 22:57
Комментатор, назвавший Малиновского россиянином, задонатил $100 Украине
Комментатор, назвавший Малиновского россиянином, задонатил $100 Украине
Судьи извинились перед Арсеналом за VAR и созвали экстренную встречу
Футбол | 13.02.2023, 14:11
Судьи извинились перед Арсеналом за VAR и созвали экстренную встречу
Судьи извинились перед Арсеналом за VAR и созвали экстренную встречу
путину приготовиться! Кулеба рассказал, что ждет диктатора 24 февраля
Война | 13.02.2023, 07:35
путину приготовиться! Кулеба рассказал, что ждет диктатора 24 февраля
путину приготовиться! Кулеба рассказал, что ждет диктатора 24 февраля
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex906
А что же Павелко ? Или только бабки красть умеет ? А русские добились своего 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ-2023 по биатлону. Джима заняла 14 место в персьюте
ЧМ-2023 по биатлону. Джима заняла 14 место в персьюте
12.02.2023, 14:52 4
Биатлон
Не Саудовская Аравия. Названо вероятное место проведения боя Усик – Фьюри
Не Саудовская Аравия. Названо вероятное место проведения боя Усик – Фьюри
12.02.2023, 13:47 1
Бокс
ВИДЕО. Как Кукурелья систематически игнорировал Мудрика
ВИДЕО. Как Кукурелья систематически игнорировал Мудрика
12.02.2023, 21:24 104
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный завершил 8-м гонку преследования
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный завершил 8-м гонку преследования
12.02.2023, 17:15 8
Биатлон
Украина обыграла Литву в 6 очков. Хватит ли этого для выхода на Евробаскет?
Украина обыграла Литву в 6 очков. Хватит ли этого для выхода на Евробаскет?
12.02.2023, 18:10 14
Баскетбол
Деньги или футбол? Резервист Шахтера уже два месяца не может определиться
Деньги или футбол? Резервист Шахтера уже два месяца не может определиться
13.02.2023, 16:20 7
Футбол
Источник: у игрока Зари остановилось сердце во время тренировки
Источник: у игрока Зари остановилось сердце во время тренировки
13.02.2023, 16:43 31
Футбол
Динамо, искусственный шлагбаум и кейс Беседина/Гармаша
Динамо, искусственный шлагбаум и кейс Беседина/Гармаша
12.02.2023, 10:00 88
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности