Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Считают себя Европой. В россии пока решили не уходить из УЕФА
Другие новости
30 декабря 2022, 15:12 |
188
0

Считают себя Европой. В россии пока решили не уходить из УЕФА

Еще не определились с переходом в Азию

30 декабря 2022, 15:12 |
188
0
Считают себя Европой. В россии пока решили не уходить из УЕФА
goal.com

По информации российских СМИ, в пятницу местный футбольный союз так и не принял решение о выходе из УЕФА и переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

Было решено создать рабочую группу, которая обсудит все варианты и вынесет решение к марту 2023 года.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор намерена покинуть УЕФА, где на нее наложены санкции. Российские клубы не играют в еврокубках, а сборные не проводят официальные матчи.

Россия хочет перейти в Азию, чтобы так участвовать в отборе ЧМ-2026, но ФИФА сейчас не гарантирует российской сборной возможность проведения официальных матчей.

По теме:
УЕФА не будет защищать Павелко. Шевченко станет президентом УАФ?
УЕФА готов к выходу россии из состава. Но назад могут не взять
Последний гвоздь в крышку гроба Европейской Суперлиги. Почему проект умрет?
УЕФА Азиатская конфедерация футбола
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ужасные новости из Бразилии: не стало Короля футбола. Легендарный Пеле умер
Футбол | 29 декабря 2022, 21:15 29
Ужасные новости из Бразилии: не стало Короля футбола. Легендарный Пеле умер
Ужасные новости из Бразилии: не стало Короля футбола. Легендарный Пеле умер

Один из лучших футболистов в истории ушел из жизни

Оглашен рейтинг самых подорожавших футболистов. Мудрик – наравне с топами
Футбол | 29 декабря 2022, 19:31 3
Оглашен рейтинг самых подорожавших футболистов. Мудрик – наравне с топами
Оглашен рейтинг самых подорожавших футболистов. Мудрик – наравне с топами

На первом месте расположился Энцо Фернандес

Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2022 года?
Другие виды | 30.12.2022, 12:00
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2022 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2022 года?
Топ-10 игроков, которые завершили карьеру в 2022 году
Футбол | 29.12.2022, 18:04
Топ-10 игроков, которые завершили карьеру в 2022 году
Топ-10 игроков, которые завершили карьеру в 2022 году
Шахтер - о трансферах: «Финального решения о новичках сейчас нет»
Футбол | 30.12.2022, 13:12
Шахтер - о трансферах: «Финального решения о новичках сейчас нет»
Шахтер - о трансферах: «Финального решения о новичках сейчас нет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Поехал на тусовку в Куршевель. Стало известно, как задержали Жеваго
Поехал на тусовку в Куршевель. Стало известно, как задержали Жеваго
28.12.2022, 23:00
Футбол
УЕФА готов к выходу россии из состава. Но назад могут не взять
УЕФА готов к выходу россии из состава. Но назад могут не взять
28.12.2022, 23:12 2
Футбол
Под Бахмутом погиб известный тренер-реабилитолог, который работал с Динамо
Под Бахмутом погиб известный тренер-реабилитолог, который работал с Динамо
28.12.2022, 13:28 1
Футбол
«Покойся с миром, легенда». Месси попрощался с Пеле
«Покойся с миром, легенда». Месси попрощался с Пеле
29.12.2022, 22:41 1
Футбол
Понижение. Экс-форвард Динамо кардинально сменит прописку в Испании
Понижение. Экс-форвард Динамо кардинально сменит прописку в Испании
28.12.2022, 19:05
Футбол
Динамовский синдром. Почему Яремчук не играет за Брюгге
Динамовский синдром. Почему Яремчук не играет за Брюгге
29.12.2022, 16:50 23
Футбол
ФЬЮРИ: «Откуда Усик вообще взялся? Поднялся из крузервейта и побил Джошуа»
ФЬЮРИ: «Откуда Усик вообще взялся? Поднялся из крузервейта и побил Джошуа»
29.12.2022, 16:30 6
Бокс
Массированный ракетный обстрел. В Киеве, Львове и Харькове слышны взрывы
Массированный ракетный обстрел. В Киеве, Львове и Харькове слышны взрывы
29.12.2022, 09:51 3
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности