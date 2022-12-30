Считают себя Европой. В россии пока решили не уходить из УЕФА
Еще не определились с переходом в Азию
По информации российских СМИ, в пятницу местный футбольный союз так и не принял решение о выходе из УЕФА и переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.
Было решено создать рабочую группу, которая обсудит все варианты и вынесет решение к марту 2023 года.
Ранее сообщалось, что страна-агрессор намерена покинуть УЕФА, где на нее наложены санкции. Российские клубы не играют в еврокубках, а сборные не проводят официальные матчи.
Россия хочет перейти в Азию, чтобы так участвовать в отборе ЧМ-2026, но ФИФА сейчас не гарантирует российской сборной возможность проведения официальных матчей.
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