Считают себя Европой. В россии пока решили не уходить из УЕФА

По информации российских СМИ, в пятницу местный футбольный союз так и не принял решение о выходе из УЕФА и переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

Было решено создать рабочую группу, которая обсудит все варианты и вынесет решение к марту 2023 года.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор намерена покинуть УЕФА, где на нее наложены санкции. Российские клубы не играют в еврокубках, а сборные не проводят официальные матчи.

Россия хочет перейти в Азию, чтобы так участвовать в отборе ЧМ-2026, но ФИФА сейчас не гарантирует российской сборной возможность проведения официальных матчей.