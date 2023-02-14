Дмитрий ПИДГУРСКИЙ: «Сыграть с Миланом на выезде – это огромный опыт»

19-летний полузащитник и капитан молодежного состава львовского «Руха» Дмитрий Пидгурский поделился мнением о жеребьевке 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, где его команда сыграет с «Миланом»:

«Скажу откровенно, я хотел, чтобы жребий свел нас с «Манчестер Сити», ведь это моя любимая команда, но выпал «Милан». Это тоже хорошо. Мы шутим в команде, что это заслуга нашего партнера Милана Михальчука. Хотелось бы, конечно, сыграть этот поединок на легендарном стадионе Сан-Сиро, но понимаем, что этого не будет. Сыграть с «Миланом» на выезде – это огромный опыт.

Считаю, что мы должны проходить этого соперника. Наши тренеры-аналитики даже не досмотрели жеребьевку до конца, ведь уже побежали делать анализ «Милана». У нас очень сильный тренерский штаб. И футболисты тоже, я считаю, высокого уровня, потому смотрим на это противостояние оптимистично.

У нас нет фактора родных стен, ведь даже свои номинально домашние поединки мы играли в Польше. Конечно, для «Милана» это определенное преимущество, но я надеюсь, что мы тоже не останемся без поддержки. Все будет хорошо».