Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Богдан СЛЮБИК: «Был уверен, что жребий нас не сведет с Миланом»
Молодежные турниры
14 февраля 2023, 04:17 | Обновлено 14 февраля 2023, 04:20
114
0

Богдан СЛЮБИК: «Был уверен, что жребий нас не сведет с Миланом»

Защитник «Руха» U-19 – о жеребьевке 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

14 февраля 2023, 04:17 | Обновлено 14 февраля 2023, 04:20
114
0
Богдан СЛЮБИК: «Был уверен, что жребий нас не сведет с Миланом»
ФК Рух Львов. Богдан Слюбик

19-летний защитник молодежного состава львовского «Руха» поделился мнением о жеребьевке 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, где его команда сыграет с «Миланом».

«Действительно, у меня мама живет в Италии, так что я уверен, что она точно приедет на игр меня поддержать. Я буду невероятно счастлив. Я почему-то был полностью уверен, что жребий нас не сведет с «Миланом». Не верил в такое стечение обстоятельств, что снова выпадет итальянская команда. Скорее думал, что выпадет «Манчестер Сити», «ПСЖ» или «Ливерпуль».

Нам нужно будет очень серьезно настроиться на эту игру, и нам все удастся. Мы должны настойчиво готовиться, терпеть и доказывать на каждой тренировке, что мы заслуживаем этот матч. Опыт игры с «Интером» нам точно поможет, ведь у нас появилось больше уверенности. Пока еще не знаю, что собой представляет «Милан», ведь не следил за их игрой на групповом этапе, но сейчас пришло время, когда нужно детально изучить их игру. Будем этим заниматься», – признался Слюбик.

По теме:
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов Милан - Тоттенхэм
Милан – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Тренер Руха U-19: «Подготовка к Милану уже стартовала»
Рух Львов U-19 Юношеская лига УЕФА Рух Львов Милан U-19 Милан
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Выпал итальянский гранд! Рух узнал соперника в Юношеской лиге УЕФА
Футбол | 13 февраля 2023, 14:12 5
Выпал итальянский гранд! Рух узнал соперника в Юношеской лиге УЕФА
Выпал итальянский гранд! Рух узнал соперника в Юношеской лиге УЕФА

13 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Деньги или футбол? Резервист Шахтера уже два месяца не может определиться
Футбол | 13 февраля 2023, 16:20 7
Деньги или футбол? Резервист Шахтера уже два месяца не может определиться
Деньги или футбол? Резервист Шахтера уже два месяца не может определиться

Странная история вокруг потенциального переезда Андрея Кулакова в «Александрию»…

Терпение лопнуло. ПСЖ хочет избавиться от Неймара
Футбол | 13.02.2023, 16:55
Терпение лопнуло. ПСЖ хочет избавиться от Неймара
Терпение лопнуло. ПСЖ хочет избавиться от Неймара
Хороший матч. Миколенко получил оценку за игру Эвертона с Ливерпулем
Футбол | 14.02.2023, 01:52
Хороший матч. Миколенко получил оценку за игру Эвертона с Ливерпулем
Хороший матч. Миколенко получил оценку за игру Эвертона с Ливерпулем
Забили четыре мяча. Александрия разгромила грузинский клуб Дила
Футбол | 13.02.2023, 21:43
Забили четыре мяча. Александрия разгромила грузинский клуб Дила
Забили четыре мяча. Александрия разгромила грузинский клуб Дила
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина обыграла Литву в 6 очков. Хватит ли этого для выхода на Евробаскет?
Украина обыграла Литву в 6 очков. Хватит ли этого для выхода на Евробаскет?
12.02.2023, 18:10 14
Баскетбол
«Почему Кукурелья всегда пасует назад?» Фанаты Челси – про игру Мудрика
«Почему Кукурелья всегда пасует назад?» Фанаты Челси – про игру Мудрика
12.02.2023, 07:45 14
Футбол
ВИДЕО. Возле моря. Костюк порадовала подписчиков сексуальной фигурой
ВИДЕО. Возле моря. Костюк порадовала подписчиков сексуальной фигурой
12.02.2023, 05:13 9
Теннис
МАТВИЕНКО – Мудрику: «Вместо Кукурельи не нужен левый защитник?»
МАТВИЕНКО – Мудрику: «Вместо Кукурельи не нужен левый защитник?»
12.02.2023, 12:53 11
Футбол
Судьи извинились перед Арсеналом за VAR и созвали экстренную встречу
Судьи извинились перед Арсеналом за VAR и созвали экстренную встречу
13.02.2023, 14:11 19
Футбол
Не только Абидаль. Звезды футбола отправились в рф, чтоб поддержать россиян
Не только Абидаль. Звезды футбола отправились в рф, чтоб поддержать россиян
12.02.2023, 17:30 19
Футбол
Беленюк обратился к спортсменам Украины после заявления Баха
Беленюк обратился к спортсменам Украины после заявления Баха
12.02.2023, 19:24 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности