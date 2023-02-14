Богдан СЛЮБИК: «Был уверен, что жребий нас не сведет с Миланом»

19-летний защитник молодежного состава львовского «Руха» поделился мнением о жеребьевке 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, где его команда сыграет с «Миланом».

«Действительно, у меня мама живет в Италии, так что я уверен, что она точно приедет на игр меня поддержать. Я буду невероятно счастлив. Я почему-то был полностью уверен, что жребий нас не сведет с «Миланом». Не верил в такое стечение обстоятельств, что снова выпадет итальянская команда. Скорее думал, что выпадет «Манчестер Сити», «ПСЖ» или «Ливерпуль».

Нам нужно будет очень серьезно настроиться на эту игру, и нам все удастся. Мы должны настойчиво готовиться, терпеть и доказывать на каждой тренировке, что мы заслуживаем этот матч. Опыт игры с «Интером» нам точно поможет, ведь у нас появилось больше уверенности. Пока еще не знаю, что собой представляет «Милан», ведь не следил за их игрой на групповом этапе, но сейчас пришло время, когда нужно детально изучить их игру. Будем этим заниматься», – признался Слюбик.