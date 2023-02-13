Тренер Руха U-19: «Подготовка к Милану уже стартовала»

Главный тренер «Руха» U-19 Виталий Пономарев остался довольным жребием, избравшим в соперники для «желто-черных» итальянский «Милан».

Уже во время второго просмотра трансляции жеребьевки на фарт рядом с наставником сидел Милан Михальчук. И второй раз подряд он оказался фартовым, поскольку такой вариант устраивает большинство «руховцев», учитывая тех соперников, которые могли выпасть на этом этапе Юношеской лиги УЕФА.

Виталий Пономарев, главный тренер «Рух» U-19: «Милан Михальчук уже второй раз на церемонии жеребьевки вытаскивает соперника, которого наша команда хотела видеть. Теперь наша главная задача – хорошо подготовиться к этой игре.

Могу сказать точно, что на стадии 1/8 финала нет слабых соперников. Будем делать все, чтобы достойно представить наш город и нашу страну в этом матче.

Скажу больше, подготовка команды к игре началась сразу после завершения противостояния с «Интером». Теперь, конечно, будут некоторые коррективы и прочие моменты в подготовке. Начинаем изучать соперника. Наши тренеры-аналитики проделали огромный объем работы во время анализа соперников «Интера» в чемпионате Италии. Думаю, что у них уже есть определенная информация и относительно «Милана».