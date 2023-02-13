Выпал итальянский гранд! Рух узнал соперника в Юношеской лиге УЕФА

13 февраля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стадии плей-офф Юношеской лиги УЕФА.

Был определен путь каждой команды от 1/8 финала до апрельского финала четырех в Ньоне. Все раунды проводятся в одноматчевом формате.

На стадии 1/8 финала 8 победителей групп группового этапа пути Лиги чемпионов сыграют с 8 победителями раунда плей-офф. Команды из одной группы не могут играть между собой.

На этой стадии участвует львовский «Рух» U-19, после победы над итальянским «Интером» по пенальти (1:1, пен. 4:3). Украинская команда была в числе несеяных и получила в соперники один из сеяных клубов.

Соперником Руха U-19 был назван Милан U-19 (Италия)

Львовский клуб сыграет поединок против итальянцев на выезде 28 февраля или 1 марта.

В четвертьфинале 14 или 15 марта победитель пары Милан U-19 / Рух U-19 сыграет против лучшего в матче Атлетико U-19 / Генк U-19.

Жеребьевка Юношеской лиги УЕФА

Даты матчей плей-офф

1/8 финала: 28 февраля / 1 марта

Четвертьфиналы: 14/15 марта

Полуфиналы: 21 апреля (Ньон)

Финал: 24 апреля (Ньон)

Жеребьевка 1/8 финала

Милан (Италия) – Рух Львов ( Украина)

Украина) Барселона (Испания) – АЗ Алкмар (Нидерланды)

Ливерпуль (Англия) – Порту (Португалия)

Атлетико (Испания) – Генк (Бельгия)

Боруссия Дортмунд (Германия) – ПСЖ (Франция)

Хайдук (Хорватия) – Манчестер Сити (Англия)

Спортинг (Португалия) – Аякс (Нидерланды)

Реал Мадрид (Испания) – РБ Зальцбург (Австрия)

Жеребьевка 1/4 финала

Барселона (Испания) / АЗ Алкмар (Нидерланды) – Реал (Испания) / РБ Зальцбург (Австрия)

Милан (Италия) / Рух Львов ( Украина) – Атлетико (Испания) / Генк (Бельгия)

Украина) – Атлетико (Испания) / Генк (Бельгия) Спортинг (Португалия) / Аякс (Нидерланды) – Ливерпуль (Англия) / Порту (Португалия)

Боруссия Д (Германия) / ПСЖ (Франция) – Хайдук (Хорватия) / Ман Сити (Англия)

Жеребьевка 1/2 финала

Победитель четвертьфинала 3 – Победитель четвертьфинала 1

Победитель четвертьфинала 4 – Победитель четвертьфинал 2

Жеребьевка финала

Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2

Результаты жеребьевки

Сетка плей-офф

Пары 1/8 финала