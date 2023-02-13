Выпал итальянский гранд! Рух узнал соперника в Юношеской лиге УЕФА
13 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Юношеской лиги УЕФА
13 февраля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стадии плей-офф Юношеской лиги УЕФА.
Был определен путь каждой команды от 1/8 финала до апрельского финала четырех в Ньоне. Все раунды проводятся в одноматчевом формате.
На стадии 1/8 финала 8 победителей групп группового этапа пути Лиги чемпионов сыграют с 8 победителями раунда плей-офф. Команды из одной группы не могут играть между собой.
На этой стадии участвует львовский «Рух» U-19, после победы над итальянским «Интером» по пенальти (1:1, пен. 4:3). Украинская команда была в числе несеяных и получила в соперники один из сеяных клубов.
- Соперником Руха U-19 был назван Милан U-19 (Италия)
Львовский клуб сыграет поединок против итальянцев на выезде 28 февраля или 1 марта.
В четвертьфинале 14 или 15 марта победитель пары Милан U-19 / Рух U-19 сыграет против лучшего в матче Атлетико U-19 / Генк U-19.
Жеребьевка Юношеской лиги УЕФА
Даты матчей плей-офф
- 1/8 финала: 28 февраля / 1 марта
- Четвертьфиналы: 14/15 марта
- Полуфиналы: 21 апреля (Ньон)
- Финал: 24 апреля (Ньон)
Жеребьевка 1/8 финала
- Милан (Италия) – Рух Львов (Украина)
- Барселона (Испания) – АЗ Алкмар (Нидерланды)
- Ливерпуль (Англия) – Порту (Португалия)
- Атлетико (Испания) – Генк (Бельгия)
- Боруссия Дортмунд (Германия) – ПСЖ (Франция)
- Хайдук (Хорватия) – Манчестер Сити (Англия)
- Спортинг (Португалия) – Аякс (Нидерланды)
- Реал Мадрид (Испания) – РБ Зальцбург (Австрия)
Жеребьевка 1/4 финала
- Барселона (Испания) / АЗ Алкмар (Нидерланды) – Реал (Испания) / РБ Зальцбург (Австрия)
- Милан (Италия) / Рух Львов (Украина) – Атлетико (Испания) / Генк (Бельгия)
- Спортинг (Португалия) / Аякс (Нидерланды) – Ливерпуль (Англия) / Порту (Португалия)
- Боруссия Д (Германия) / ПСЖ (Франция) – Хайдук (Хорватия) / Ман Сити (Англия)
Жеребьевка 1/2 финала
- Победитель четвертьфинала 3 – Победитель четвертьфинала 1
- Победитель четвертьфинала 4 – Победитель четвертьфинал 2
Жеребьевка финала
- Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2
Результаты жеребьевки
Сетка плей-офф
Пары 1/8 финала
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