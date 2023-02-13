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13 февраля 2023, 14:12 | Обновлено 13 февраля 2023, 15:39
5937
1

Выпал итальянский гранд! Рух узнал соперника в Юношеской лиге УЕФА

13 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Юношеской лиги УЕФА

13 февраля 2023, 14:12 | Обновлено 13 февраля 2023, 15:39
5937
1
Выпал итальянский гранд! Рух узнал соперника в Юношеской лиге УЕФА
УЕФА

13 февраля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стадии плей-офф Юношеской лиги УЕФА.

Был определен путь каждой команды от 1/8 финала до апрельского финала четырех в Ньоне. Все раунды проводятся в одноматчевом формате.

На стадии 1/8 финала 8 победителей групп группового этапа пути Лиги чемпионов сыграют с 8 победителями раунда плей-офф. Команды из одной группы не могут играть между собой.

На этой стадии участвует львовский «Рух» U-19, после победы над итальянским «Интером» по пенальти (1:1, пен. 4:3). Украинская команда была в числе несеяных и получила в соперники один из сеяных клубов.

  • Соперником Руха U-19 был назван Милан U-19 (Италия)

Львовский клуб сыграет поединок против итальянцев на выезде 28 февраля или 1 марта.

В четвертьфинале 14 или 15 марта победитель пары Милан U-19 / Рух U-19 сыграет против лучшего в матче Атлетико U-19 / Генк U-19.

Жеребьевка Юношеской лиги УЕФА

Даты матчей плей-офф

  • 1/8 финала: 28 февраля / 1 марта
  • Четвертьфиналы: 14/15 марта
  • Полуфиналы: 21 апреля (Ньон)
  • Финал: 24 апреля (Ньон)

Жеребьевка 1/8 финала

  • Милан (Италия) – Рух Львов (Украина)
  • Барселона (Испания) – АЗ Алкмар (Нидерланды)
  • Ливерпуль (Англия) – Порту (Португалия)
  • Атлетико (Испания) – Генк (Бельгия)
  • Боруссия Дортмунд (Германия) – ПСЖ (Франция)
  • Хайдук (Хорватия) – Манчестер Сити (Англия)
  • Спортинг (Португалия) – Аякс (Нидерланды)
  • Реал Мадрид (Испания) – РБ Зальцбург (Австрия)

Жеребьевка 1/4 финала

  • Барселона (Испания) / АЗ Алкмар (Нидерланды) – Реал (Испания) / РБ Зальцбург (Австрия)
  • Милан (Италия) / Рух Львов (Украина) – Атлетико (Испания) / Генк (Бельгия)
  • Спортинг (Португалия) / Аякс (Нидерланды) – Ливерпуль (Англия) / Порту (Португалия)
  • Боруссия Д (Германия) / ПСЖ (Франция) – Хайдук (Хорватия) / Ман Сити (Англия)

Жеребьевка 1/2 финала

  • Победитель четвертьфинала 3 – Победитель четвертьфинала 1
  • Победитель четвертьфинала 4 – Победитель четвертьфинал 2

Жеребьевка финала

  • Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2

Результаты жеребьевки

Сетка плей-офф

Пары 1/8 финала

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Источник Sport.ua
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Алекс Морган
Хто б сказав років 10 назад, коли з Руха всі сміялись! Взагалі дізнались про таку команду завдяки переходу туди алкаша Кєнта)))) а тепер вона воно як, в такій компаніїї
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