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Англия
14 февраля 2023, 05:32 | Обновлено 14 февраля 2023, 05:42
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0

Клопп – топ. Немец превзошел всех предшественников во главе Ливерпуля

Матч АПЛ с «Эвертоном» стал для тренера знаковым

14 февраля 2023, 05:32 | Обновлено 14 февраля 2023, 05:42
770
0
Клопп – топ. Немец превзошел всех предшественников во главе Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

В понедельник, 13 февраля, в матче 23-го тура чемпионата Англии «Ливерпуля» переиграл «Эвертон» со счетом 2:0.

Эта победа для главного тренера «красных» Юргена Клоппа стала 250-й во главе команды. Для достижения такого показателя 55-летнему уроженцу Штутгарта понадобилось 414 матчей в подопечными. Процент побед составил 60,4.

Достижение Клоппа лучшее всех тренеров «Ливерпуля», достигших отметки в 250 побед с командой. Боб Пейсли выиграл 250-й матч в «Ливерпуле» в 448-й игре, Билл Шенкли – в 472-й, а Том Уотсон – в 539-й.

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Юрген Клопп Ливерпуль Ливерпуль - Эвертон Боб Пейсли Билл Шенкли Том Уотсон
Источник Opta
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