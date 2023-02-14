Клопп – топ. Немец превзошел всех предшественников во главе Ливерпуля

В понедельник, 13 февраля, в матче 23-го тура чемпионата Англии «Ливерпуля» переиграл «Эвертон» со счетом 2:0.

Эта победа для главного тренера «красных» Юргена Клоппа стала 250-й во главе команды. Для достижения такого показателя 55-летнему уроженцу Штутгарта понадобилось 414 матчей в подопечными. Процент побед составил 60,4.

Достижение Клоппа лучшее всех тренеров «Ливерпуля», достигших отметки в 250 побед с командой. Боб Пейсли выиграл 250-й матч в «Ливерпуле» в 448-й игре, Билл Шенкли – в 472-й, а Том Уотсон – в 539-й.