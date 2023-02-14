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Лига чемпионов
14 февраля 2023, 03:36 |
12
0

Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов Милан - Тоттенхэм

Встреча состоится 14 февраля в 22:00 по киевскому времени

14 февраля 2023, 03:36 |
12
0
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов Милан - Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Во вторник, 14 февраля, в Милане на поле «Сан-Сиро» состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Милан» встретится с «Тоттенхэмом». Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Милан» при Стефано Пиоли прибавил, причем очень резко: чего стоит прошлогоднее «скудетто» - первое за десятилетие! Кроме того, после долгой паузы команда смогла дважды кряду сыграть в Лиге чемпионов. А сейчас имеет шанс пройти в четвертьфинал.

«Тоттенхэм» Антонио Конте, в свою очередь, может удивить даже сам себя. Причем как в положительном, так и в отрицательном смысле. Чего стоят зимние противостояния против «Манчестер Сити», когда сначала он уступил чемпиону, хотя к перерыву забил два безответных мяча. Зато потом за счет единственного гола Кейна взял реванш у «горожанам» дома.

В прямом эфире матч «Милан» – «Тоттенхэм» в Украине будет показывать видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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