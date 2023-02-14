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  4. 5 голов за матч. Реал Сосьедад обыграл Эспаньол и входит в топ-3 Ла Лиги
Чемпионат Испании
Эспаньол
13.02.2023, FT 2 : 3
Реал Сосьедад
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Испания
14 февраля 2023, 00:33 | Обновлено 14 февраля 2023, 00:51
16
0

5 голов за матч. Реал Сосьедад обыграл Эспаньол и входит в топ-3 Ла Лиги

В матче 21-го тура чемпионата Испании хозяева поля отыграли два мяча из трех

14 февраля 2023, 00:33 | Обновлено 14 февраля 2023, 00:51
16
0
5 голов за матч. Реал Сосьедад обыграл Эспаньол и входит в топ-3 Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» обыграл «Эспаньол» со счетом 3:2.

У гостей забили Такефуса Кубо, Александр Серлот, плюс автогол Леандро Кабреры. У хозяев ответили Серхи Дардер и Брайан Оливан.

«Реал Сосьедад» набрал с 42 очки занимает 3-е место позади «Барселоны» (56) и «Реала» (45).

Ла Лига. 21-й тур, 13 февраля

Эспаньол – Реал Сосьедад – 2:3

Голы: Дардер, 74, Оливан, 87 – Кубо, 23, Серлот, 51, Кабрера, 63 (автогол)

Видеообзор матча

События матча

90’
Леандро Кабрера (Эспаньол) получает красную карточку.
87’
ГОЛ ! Мяч забил Бриан Оливан (Эспаньол).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Серхи Дардер (Эспаньол).
63’
ГОЛ ! Автогол забил Леандро Кабрера (Эспаньол).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Реал Сосьедад).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Такэфуса Кубо (Реал Сосьедад).
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Реал Сосьедад Эспаньол чемпионат Испании по футболу Лига 1 Такефуса Кубо Александер Серлот Леандро Кабрера видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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