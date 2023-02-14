13.02.2023, FT 2 : 3
Испания14 февраля 2023, 00:33 | Обновлено 14 февраля 2023, 00:51
16
0
5 голов за матч. Реал Сосьедад обыграл Эспаньол и входит в топ-3 Ла Лиги
В матче 21-го тура чемпионата Испании хозяева поля отыграли два мяча из трех
14 февраля 2023, 00:33 | Обновлено 14 февраля 2023, 00:51
16
0
В матче 21-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» обыграл «Эспаньол» со счетом 3:2.
У гостей забили Такефуса Кубо, Александр Серлот, плюс автогол Леандро Кабреры. У хозяев ответили Серхи Дардер и Брайан Оливан.
«Реал Сосьедад» набрал с 42 очки занимает 3-е место позади «Барселоны» (56) и «Реала» (45).
Ла Лига. 21-й тур, 13 февраля
Эспаньол – Реал Сосьедад – 2:3
Голы: Дардер, 74, Оливан, 87 – Кубо, 23, Серлот, 51, Кабрера, 63 (автогол)
Видеообзор матча
События матча
90’
Леандро Кабрера (Эспаньол) получает красную карточку.
87’
ГОЛ ! Мяч забил Бриан Оливан (Эспаньол).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Серхи Дардер (Эспаньол).
63’
ГОЛ ! Автогол забил Леандро Кабрера (Эспаньол).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Реал Сосьедад).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Такэфуса Кубо (Реал Сосьедад).
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