Лига чемпионов14 февраля 2023, 00:29 |
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Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Челси
Михаил Мудрик и компания едут в Дортмунд
14 февраля 2023, 00:29 |
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В среду, 15 февраля «Боруссия» Дортмунд в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома примет «Челси». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Боруссия Дортмунд – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
«Челси» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе Е, набрав 13 очков. «Боруссия» Дортмунд с 9 баллами заняла второе место в группе G.
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