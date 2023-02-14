В среду, 15 февраля «Боруссия» Дортмунд в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома примет «Челси». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Боруссия Дортмунд – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

«Челси» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе Е, набрав 13 очков. «Боруссия» Дортмунд с 9 баллами заняла второе место в группе G.