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Лига чемпионов
14 февраля 2023, 00:29 |
92
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Челси

Михаил Мудрик и компания едут в Дортмунд

14 февраля 2023, 00:29 |
92
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Челси
ФК Челси

В среду, 15 февраля «Боруссия» Дортмунд в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома примет «Челси». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Боруссия Дортмунд – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

«Челси» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе Е, набрав 13 очков. «Боруссия» Дортмунд с 9 баллами заняла второе место в группе G.

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Боруссия Дортмунд – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
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Источник Sport.ua
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