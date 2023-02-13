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Лига чемпионов
13 февраля 2023, 23:14 |
134
0

ПСЖ – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Встреча состоится 14 февраля в 22:00 по Киеву

13 февраля 2023, 23:14 |
134
0
ПСЖ – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК ПСЖ

Во вторник, 14 февраля, в Париже на поле арены «Парк де Пренс» состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» будет принимать «Баварию». Стартовый свисток Майкла Оливера прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Главное беспокойство для фанатов «ПСЖ» – травма ведущего игрока команды Килиана Мбаппе, который повредил левое бедро в матче Лиги 1 с «Монпелье». Ранее сообщалось, что он еще как минимум неделю не сможет играть, хотя в понедельник француз уже работал в основной группе. Также только в понедельник к тренировкам вернулся Лионель Месси, который повредил заднюю поверхность бедра. Ситуация с травмированными в «Баварии» тоже не из лучших. Во вторник на поле не смогут выйти Садио Мане, Мануэль Нойер, Люка Эрнандес и Нуссаир Мазрауи.

ПСЖ – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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