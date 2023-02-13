Во вторник, 14 февраля, в Париже на поле арены «Парк де Пренс» состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» будет принимать «Баварию». Стартовый свисток Майкла Оливера прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Главное беспокойство для фанатов «ПСЖ» – травма ведущего игрока команды Килиана Мбаппе, который повредил левое бедро в матче Лиги 1 с «Монпелье». Ранее сообщалось, что он еще как минимум неделю не сможет играть, хотя в понедельник француз уже работал в основной группе. Также только в понедельник к тренировкам вернулся Лионель Месси, который повредил заднюю поверхность бедра. Ситуация с травмированными в «Баварии» тоже не из лучших. Во вторник на поле не смогут выйти Садио Мане, Мануэль Нойер, Люка Эрнандес и Нуссаир Мазрауи.