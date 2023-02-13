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Лига чемпионов
13 февраля 2023, 20:35 | Обновлено 13 февраля 2023, 20:37
241
0

Бускетс не поможет Барселоне в первом матче против Манчестер Юнайтед

При этом Серхио может восстановиться к ответной встрече

13 февраля 2023, 20:35 | Обновлено 13 февраля 2023, 20:37
241
0
Бускетс не поможет Барселоне в первом матче против Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Бускетс

Капитан «Барселоны» Серхио Бускетс пропустит первый матч плей-офф Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

Бускетс повредил голеностоп в матче 20-го тура Ла Лиги против «Севильи» (3:0) и был заменен на 8-й минуте.

К первому матчу, который состоится 16 февраля, Бускетс не успеет восстановиться. Он может сыграть в ответной игре 23 февраля.

В этом сезоне на счету 34-летнего игрока 27 матчей и 1 голевая передача за «Барселону» во всех турнирах.

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Серхио Бускетс Барселона Манчестер Юнайтед Лига чемпионов
Источник Marca
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