Лига чемпионов13 февраля 2023, 20:35 | Обновлено 13 февраля 2023, 20:37
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Бускетс не поможет Барселоне в первом матче против Манчестер Юнайтед
При этом Серхио может восстановиться к ответной встрече
13 февраля 2023, 20:35 | Обновлено 13 февраля 2023, 20:37
241
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Капитан «Барселоны» Серхио Бускетс пропустит первый матч плей-офф Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».
Бускетс повредил голеностоп в матче 20-го тура Ла Лиги против «Севильи» (3:0) и был заменен на 8-й минуте.
К первому матчу, который состоится 16 февраля, Бускетс не успеет восстановиться. Он может сыграть в ответной игре 23 февраля.
В этом сезоне на счету 34-летнего игрока 27 матчей и 1 голевая передача за «Барселону» во всех турнирах.
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