Бускетс не поможет Барселоне в первом матче против Манчестер Юнайтед

Капитан «Барселоны» Серхио Бускетс пропустит первый матч плей-офф Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

Бускетс повредил голеностоп в матче 20-го тура Ла Лиги против «Севильи» (3:0) и был заменен на 8-й минуте.

К первому матчу, который состоится 16 февраля, Бускетс не успеет восстановиться. Он может сыграть в ответной игре 23 февраля.

В этом сезоне на счету 34-летнего игрока 27 матчей и 1 голевая передача за «Барселону» во всех турнирах.