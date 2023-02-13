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  4. УАФ выпустила календарь без Закарпатской области. Названа причина ошибки
Украина. Премьер лига
13 февраля 2023, 20:00 | Обновлено 13 февраля 2023, 20:14
203
0

УАФ выпустила календарь без Закарпатской области. Названа причина ошибки

Дизайнер, умудрившийся потерять целую область, получил выговор

13 февраля 2023, 20:00 | Обновлено 13 февраля 2023, 20:14
203
0
УАФ выпустила календарь без Закарпатской области. Названа причина ошибки
KDK

Украинская ассоциация футбола признала, что выпустила сувенирный календарь УАФ без Закарпатской области, потому что «дизайнер умудрился ее потерять».

В соцсетях начали обсуждать, что среди сувениров, продававшихся в УАФ, оказался календарь с картой Украины без Закарпатской области.

Заявление Украинской ассоциации футбола

«Друзья, нам очень досадно это констатировать, но в сувенирном календаре УАФ за прошлый, 2022 год, была допущена досадная ошибка.

На одной из страниц календаря на карте Украины дизайнер умудрился «потерять» целую Закарпатскую область. Спасибо внимательным болельщикам, которые и заметили ошибку! Искренне приносим свои извинения всем патриотам и поклонникам футбола из Закарпатья и всей Украины за это исключительно техническое недоразумение!

Дизайнер уже получил выговор, обязательство внепланово перечислить донат на ВСУ и приобрести домой огромную карту Украины, где изображены и Закарпатье, и Крым, и Донецкая, и Луганская области, и все регионы нашей родной Родины, которая героически дает отпор российским оккупантам. Еще раз просим прощения, благодарим за понимание и желаем всем нам как можно меньше ошибок в жизни и работе!»

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Источник Украинская ассоциация футбола
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