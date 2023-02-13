УАФ выпустила календарь без Закарпатской области. Названа причина ошибки
Дизайнер, умудрившийся потерять целую область, получил выговор
Украинская ассоциация футбола признала, что выпустила сувенирный календарь УАФ без Закарпатской области, потому что «дизайнер умудрился ее потерять».
В соцсетях начали обсуждать, что среди сувениров, продававшихся в УАФ, оказался календарь с картой Украины без Закарпатской области.
Заявление Украинской ассоциации футбола
«Друзья, нам очень досадно это констатировать, но в сувенирном календаре УАФ за прошлый, 2022 год, была допущена досадная ошибка.
На одной из страниц календаря на карте Украины дизайнер умудрился «потерять» целую Закарпатскую область. Спасибо внимательным болельщикам, которые и заметили ошибку! Искренне приносим свои извинения всем патриотам и поклонникам футбола из Закарпатья и всей Украины за это исключительно техническое недоразумение!
Дизайнер уже получил выговор, обязательство внепланово перечислить донат на ВСУ и приобрести домой огромную карту Украины, где изображены и Закарпатье, и Крым, и Донецкая, и Луганская области, и все регионы нашей родной Родины, которая героически дает отпор российским оккупантам. Еще раз просим прощения, благодарим за понимание и желаем всем нам как можно меньше ошибок в жизни и работе!»
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