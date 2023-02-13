Кристоф ГАЛТЬЕ: «Не считаю Баварию фаворитом»
Наставник ПСЖ – о предстоящем старте в плей-офф Лиги чемпионов
Главный тренер французского ПСЖ Кристоф Галтье поделился ожиданиями от противостояния против немецкой «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Является ли «Бавария» фаворитом? Нет. Думаю, что соотношение 50 на 50. Этот клуб и эти игроки привыкли к большим матчам. «Бавария» сейчас выступает хорошо, а мы нет, по самым разным причинам. Состав на завтрашний матч будет более укомплектованным, чем на предыдущих встречах», - сказал Галтье.
Матч ПСЖ – «Бавария» состоится во вторник, 14 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
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