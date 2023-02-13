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Лига чемпионов
13 февраля 2023, 19:55 | Обновлено 13 февраля 2023, 20:02
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1

Кристоф ГАЛТЬЕ: «Не считаю Баварию фаворитом»

Наставник ПСЖ – о предстоящем старте в плей-офф Лиги чемпионов

13 февраля 2023, 19:55 | Обновлено 13 февраля 2023, 20:02
112
1
Кристоф ГАЛТЬЕ: «Не считаю Баварию фаворитом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Галтье

Главный тренер французского ПСЖ Кристоф Галтье поделился ожиданиями от противостояния против немецкой «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Является ли «Бавария» фаворитом? Нет. Думаю, что соотношение 50 на 50. Этот клуб и эти игроки привыкли к большим матчам. «Бавария» сейчас выступает хорошо, а мы нет, по самым разным причинам. Состав на завтрашний матч будет более укомплектованным, чем на предыдущих встречах», - сказал Галтье.

Матч ПСЖ – «Бавария» состоится во вторник, 14 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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Кристоф Галтье Бавария ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Бавария
Источник Bayern & Germany
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AndiM
Тренера підібрали такого ж як вся команда разом з власниками - заносчиве падло.
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