НЕЙМАР: «Наша главная цель – Лига чемпионов»

Форвард «ПСЖ» Неймар поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (14 февраля):

«Я уверен в себе. С тех пор, как я оказался в Европе, я всегда был в топе. Я знаю свои способности, свои качества. Мы все готовы к этому матчу, у нас отличная команда.

Мне нравится играть в топ-матчах против топ-команд. Именно в них высококлассные игроки должны себя проявлять. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы показать отличную игру.

Наша главная цель – Лига чемпионов, это очевидно. Иногда у нас не получается сделать все идеально. Это как чемпионат мира, до конца доходит тот, кто делает меньше ошибок.

Мы здесь не на прогулке, мы здесь для работы. Мы хотим выиграть все титулы. Нам жаль, что «ПСЖ» вылетел из Кубка Франции».