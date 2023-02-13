Челси может выкупить Фелиша за 100 млн евро

В зимнее трансферное окно Жоау Фелиш сменил «Атлетико» на «Челси» - лондонский клуб арендовал португальца на остаток сезона.

Летом «Челси» будет иметь возможность выкупить Жоау Фелиша по сниженной цене. «Атлетико» запрашивал за португальца 130-140 миллионов евро.

Поскольку «пенсионеры» заплатили «матрасникам» за аренду игрока, а также на время взяли на себя его заработную плату, мадридцы будут готовы продать Фелиша лондонцам за 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что удаление Фелиша обойдется «Челси» в 2,4 миллиона евро.