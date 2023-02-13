Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси может выкупить Фелиша за 100 млн евро
Англия
13 февраля 2023, 19:11 | Обновлено 13 февраля 2023, 19:46
664
0

Челси может выкупить Фелиша за 100 млн евро

«Пенсионеры» могут подписать португальского форварда по сниженной цене

13 февраля 2023, 19:11 | Обновлено 13 февраля 2023, 19:46
664
0
Челси может выкупить Фелиша за 100 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фелиш

В зимнее трансферное окно Жоау Фелиш сменил «Атлетико» на «Челси» - лондонский клуб арендовал португальца на остаток сезона.

Летом «Челси» будет иметь возможность выкупить Жоау Фелиша по сниженной цене. «Атлетико» запрашивал за португальца 130-140 миллионов евро.

Поскольку «пенсионеры» заплатили «матрасникам» за аренду игрока, а также на время взяли на себя его заработную плату, мадридцы будут готовы продать Фелиша лондонцам за 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что удаление Фелиша обойдется «Челси» в 2,4 миллиона евро.

По теме:
Никлас ЗЮЛЕ: «Челси? Не считаем себя аутсайдерами»
Грэм ПОТТЕР: «Мы способны обыграть Боруссию»
Арсенал и Челси хотят провести благотворительный матч для помощи Украине
Жоау Фелиш Челси Атлетико Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Источник Relevo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как Кукурелья систематически игнорировал Мудрика
Футбол | 12 февраля 2023, 21:24 103
ВИДЕО. Как Кукурелья систематически игнорировал Мудрика
ВИДЕО. Как Кукурелья систематически игнорировал Мудрика

В матче «Вест Хэм» - «Челси» между испанским фулбеком и украинским вингером не было «химии»

Источник: Трубин и Бондарь не хотят продлевать контракты с Шахтером
Футбол | 13 февраля 2023, 13:29 35
Источник: Трубин и Бондарь не хотят продлевать контракты с Шахтером
Источник: Трубин и Бондарь не хотят продлевать контракты с Шахтером

Оба могут вскоре покинуть команду

«Вот так выглядит 1-я ракетка Украины». Как Стаховский потроллил Марченко
Теннис | 12.02.2023, 21:23
«Вот так выглядит 1-я ракетка Украины». Как Стаховский потроллил Марченко
«Вот так выглядит 1-я ракетка Украины». Как Стаховский потроллил Марченко
Выпал итальянский гранд! Рух узнал соперника в Юношеской лиге УЕФА
Футбол | 13.02.2023, 14:12
Выпал итальянский гранд! Рух узнал соперника в Юношеской лиге УЕФА
Выпал итальянский гранд! Рух узнал соперника в Юношеской лиге УЕФА
Деньги или футбол? Резервист Шахтера уже два месяца не может определиться
Футбол | 13.02.2023, 16:20
Деньги или футбол? Резервист Шахтера уже два месяца не может определиться
Деньги или футбол? Резервист Шахтера уже два месяца не может определиться
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Почему Кукурелья всегда пасует назад?» Фанаты Челси – про игру Мудрика
«Почему Кукурелья всегда пасует назад?» Фанаты Челси – про игру Мудрика
12.02.2023, 07:45 14
Футбол
ВИДЕО. Почему остановился Фауст? Перо нокаутировал Выхриста в 8-м раунде
ВИДЕО. Почему остановился Фауст? Перо нокаутировал Выхриста в 8-м раунде
12.02.2023, 05:35 12
Бокс
Судьи извинились перед Арсеналом за VAR и созвали экстренную встречу
Судьи извинились перед Арсеналом за VAR и созвали экстренную встречу
13.02.2023, 14:11 18
Футбол
Умер после того, как отразил пенальти. Ужасная трагедия в Бельгии
Умер после того, как отразил пенальти. Ужасная трагедия в Бельгии
12.02.2023, 21:01
Футбол
Беленюк обратился к спортсменам Украины после заявления Баха
Беленюк обратился к спортсменам Украины после заявления Баха
12.02.2023, 19:24 6
Теннис
Джошуа через Владимира Кличко передал послание Усику
Джошуа через Владимира Кличко передал послание Усику
11.02.2023, 18:05 1
Бокс
Не хватило разницы. Женская сборная Украины не сыграет на Евробаскете-2023
Не хватило разницы. Женская сборная Украины не сыграет на Евробаскете-2023
12.02.2023, 23:17 8
Баскетбол
Пирс Морган унизил Мудрика, назвав его индюком
Пирс Морган унизил Мудрика, назвав его индюком
11.02.2023, 18:20 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности