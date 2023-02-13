Основной вратарь Милана вернется в игру в марте

Основной голкипер «Милана» Майк Меньян вернется в игру 8 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Меньян получил травму лодыжки еще в сентябре прошлого года, и с того времени на поле не появлялся, пропустив в том числе и ЧМ-2022 в Катаре. Суммарно на счету 27-летнего француза 9 матчей во всех турнирах за «Милан» в нынешнем сезоне.

Первый матч против «Тоттенхэма» «Милан» проведет завтра, 14 февраля.