Италия13 февраля 2023, 16:33 | Обновлено 13 февраля 2023, 16:34
247
0
Основной вратарь Милана вернется в игру в марте
Майк Меньян еще не восстановился после травмы
13 февраля 2023, 16:33 | Обновлено 13 февраля 2023, 16:34
247
0
Основной голкипер «Милана» Майк Меньян вернется в игру 8 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Об этом сообщают итальянские СМИ.
Меньян получил травму лодыжки еще в сентябре прошлого года, и с того времени на поле не появлялся, пропустив в том числе и ЧМ-2022 в Катаре. Суммарно на счету 27-летнего француза 9 матчей во всех турнирах за «Милан» в нынешнем сезоне.
Первый матч против «Тоттенхэма» «Милан» проведет завтра, 14 февраля.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Баскетбол | 12 февраля 2023, 18:10 14
Поклонники украинской сборной следят за событиями в матчах других групп
Футбол | 13 февраля 2023, 13:26 10
В украинском футболе неспокойно
Футбол | 12.02.2023, 18:43
Баскетбол | 12.02.2023, 23:17
Футбол | 13.02.2023, 16:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.02.2023, 22:59 10
11.02.2023, 20:19 2
12.02.2023, 21:01
11.02.2023, 17:15 15
12.02.2023, 08:40 20
11.02.2023, 19:20 13
12.02.2023, 05:35 12
11.02.2023, 18:05 1