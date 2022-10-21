Выбыл до января. Вратарь сборной Франции не сыграет на ЧМ-2022

Голкипер «Милана» и сборной Франции Майк Меньян вернется в игру лишь в январе следующего года. Об этом сообщил главный тренер «Милана» Стефано Пиоли.

Таким образом, Меньян точно пропустит чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Травму лодыжки Меньян получил в конце сентября, изначально прогнозировалось, что он пропустит только месяц.

До травмы Меньян успел провести 9 матчей за «Милан» в нынешнем сезоне. На счету 27-летнего голкипера 5 матчей за сборную Франции.