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  4. Выбыл до января. Вратарь сборной Франции не сыграет на ЧМ-2022
Италия
21 октября 2022, 20:01 |
1728
0

Выбыл до января. Вратарь сборной Франции не сыграет на ЧМ-2022

Возвращение Майка Меньяна в игру откладывается

21 октября 2022, 20:01 |
1728
0
Выбыл до января. Вратарь сборной Франции не сыграет на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Меньян

Голкипер «Милана» и сборной Франции Майк Меньян вернется в игру лишь в январе следующего года. Об этом сообщил главный тренер «Милана» Стефано Пиоли.

Таким образом, Меньян точно пропустит чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Травму лодыжки Меньян получил в конце сентября, изначально прогнозировалось, что он пропустит только месяц.

До травмы Меньян успел провести 9 матчей за «Милан» в нынешнем сезоне. На счету 27-летнего голкипера 5 матчей за сборную Франции.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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