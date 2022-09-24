Италия24 сентября 2022, 12:40 |
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Милан может на месяц остаться без основного голкипера
Майк Меньян получил травму в сборной Франции
24 сентября 2022, 12:40 |
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Голкипер «Милана» Майк Меньян получил травму во время матча за сборную Франции в Лиге наций против Австрии (победа 2:0).
Врачи диагностировали у Меньяна повреждение мышц лодыжки. Ожидается, что он пропустит 3-4 недели.
В таком случае Меньян пропустит оба матча Лиги чемпионов против «Челси», а также важный поединок Серии А против «Ювентуса».
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