Милан может на месяц остаться без основного голкипера

Голкипер «Милана» Майк Меньян получил травму во время матча за сборную Франции в Лиге наций против Австрии (победа 2:0).

Врачи диагностировали у Меньяна повреждение мышц лодыжки. Ожидается, что он пропустит 3-4 недели.

В таком случае Меньян пропустит оба матча Лиги чемпионов против «Челси», а также важный поединок Серии А против «Ювентуса».