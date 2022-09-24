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Италия
24 сентября 2022, 12:40 |
142
0

Милан может на месяц остаться без основного голкипера

Майк Меньян получил травму в сборной Франции

24 сентября 2022, 12:40 |
142
0
Милан может на месяц остаться без основного голкипера
Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Меньян

Голкипер «Милана» Майк Меньян получил травму во время матча за сборную Франции в Лиге наций против Австрии (победа 2:0).

Врачи диагностировали у Меньяна повреждение мышц лодыжки. Ожидается, что он пропустит 3-4 недели.

В таком случае Меньян пропустит оба матча Лиги чемпионов против «Челси», а также важный поединок Серии А против «Ювентуса».

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Майк Меньян сборная Франции по футболу Милан Лига наций травма
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Источник Sky Sport Italia
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