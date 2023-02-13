Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб из Казахстана интересуется Макаренко
Другие новости
13 февраля 2023, 16:05 | Обновлено 13 февраля 2023, 16:20
341
1

Клуб из Казахстана интересуется Макаренко

Украинский защитник «Фехервара» может перейти в «Ордабасы»

13 февраля 2023, 16:05 | Обновлено 13 февраля 2023, 16:20
341
1
Клуб из Казахстана интересуется Макаренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Макаренко

Украинский защитник венгерского «Фехервара» Евгений Макаренко может в ближайшее время сменить клуб. К нему проявляет интерес «Ордабасы» из чемпионата Казахстана.

В нынешнем сезоне Макаренко провел 13 матчей за «Фехервар» во всех турнирах, и отличился в них 1 голом и 2 ассистами. Зимний сбор команды он пропустил из-за проблем со здоровьем.

«Ордабасы» в прошлом сезоне занял пятое место в чемпионате Казахстана.

По теме:
Металлист 1925 – Ордабасы – 1:2. Видео голов и обзор матча
Металлист 1925 – Ордабасы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Обновлено расписание матчей Металлиста 1925 в Турции. Добавлено 3 поединка
Евгений Макаренко Фехервар Ордабасы
Источник Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Судьи извинились перед Арсеналом за VAR и созвали экстренную встречу
Футбол | 13 февраля 2023, 14:11 13
Судьи извинились перед Арсеналом за VAR и созвали экстренную встречу
Судьи извинились перед Арсеналом за VAR и созвали экстренную встречу

Лидер потерял два очка

Украина обыграла Литву в 6 очков. Хватит ли этого для выхода на Евробаскет?
Баскетбол | 12 февраля 2023, 18:10 14
Украина обыграла Литву в 6 очков. Хватит ли этого для выхода на Евробаскет?
Украина обыграла Литву в 6 очков. Хватит ли этого для выхода на Евробаскет?

Поклонники украинской сборной следят за событиями в матчах других групп

Прокуратура требует отстранить Павелко и Записоцкого. УАФ будет обжаловать
Футбол | 13.02.2023, 13:26
Прокуратура требует отстранить Павелко и Записоцкого. УАФ будет обжаловать
Прокуратура требует отстранить Павелко и Записоцкого. УАФ будет обжаловать
Не только Абидаль. Звезды футбола отправились в рф, чтоб поддержать россиян
Футбол | 12.02.2023, 17:30
Не только Абидаль. Звезды футбола отправились в рф, чтоб поддержать россиян
Не только Абидаль. Звезды футбола отправились в рф, чтоб поддержать россиян
Источник: у игрока Зари остановилось сердце во время тренировки
Футбол | 13.02.2023, 16:43
Источник: у игрока Зари остановилось сердце во время тренировки
Источник: у игрока Зари остановилось сердце во время тренировки
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
один Шабанов останется
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стаховский рассказал, что разводится с женой-россиянкой
Стаховский рассказал, что разводится с женой-россиянкой
11.02.2023, 19:20 13
Теннис
Динамо предлагает за форварда Целе 2,5 миллиона евро
Динамо предлагает за форварда Целе 2,5 миллиона евро
11.02.2023, 19:54 13
Футбол
Аль-Айн Реброва сделал камбэк и ярко победил, Ярмоленко отыграл 90+ минут
Аль-Айн Реброва сделал камбэк и ярко победил, Ярмоленко отыграл 90+ минут
11.02.2023, 20:19 2
Футбол
ВИДЕО. Почему остановился Фауст? Перо нокаутировал Выхриста в 8-м раунде
ВИДЕО. Почему остановился Фауст? Перо нокаутировал Выхриста в 8-м раунде
12.02.2023, 05:35 12
Бокс
«Лунин – решето». Что говорят фанаты Реала про игру украинца в финале КЧМ?
«Лунин – решето». Что говорят фанаты Реала про игру украинца в финале КЧМ?
12.02.2023, 08:15 19
Футбол
Спустя 3 года. Гвоздик по очкам победил ноунейма с отрицательным рекордом
Спустя 3 года. Гвоздик по очкам победил ноунейма с отрицательным рекордом
12.02.2023, 08:40 20
Бокс
МАТВИЕНКО – Мудрику: «Вместо Кукурельи не нужен левый защитник?»
МАТВИЕНКО – Мудрику: «Вместо Кукурельи не нужен левый защитник?»
12.02.2023, 12:53 11
Футбол
Не Саудовская Аравия. Названо вероятное место проведения боя Усик – Фьюри
Не Саудовская Аравия. Названо вероятное место проведения боя Усик – Фьюри
12.02.2023, 13:47 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности