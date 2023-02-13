Клуб из Казахстана интересуется Макаренко

Украинский защитник венгерского «Фехервара» Евгений Макаренко может в ближайшее время сменить клуб. К нему проявляет интерес «Ордабасы» из чемпионата Казахстана.

В нынешнем сезоне Макаренко провел 13 матчей за «Фехервар» во всех турнирах, и отличился в них 1 голом и 2 ассистами. Зимний сбор команды он пропустил из-за проблем со здоровьем.

«Ордабасы» в прошлом сезоне занял пятое место в чемпионате Казахстана.