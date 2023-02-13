Другие новости13 февраля 2023, 16:05 | Обновлено 13 февраля 2023, 16:20
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Клуб из Казахстана интересуется Макаренко
Украинский защитник «Фехервара» может перейти в «Ордабасы»
13 февраля 2023, 16:05 | Обновлено 13 февраля 2023, 16:20
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Украинский защитник венгерского «Фехервара» Евгений Макаренко может в ближайшее время сменить клуб. К нему проявляет интерес «Ордабасы» из чемпионата Казахстана.
В нынешнем сезоне Макаренко провел 13 матчей за «Фехервар» во всех турнирах, и отличился в них 1 голом и 2 ассистами. Зимний сбор команды он пропустил из-за проблем со здоровьем.
«Ордабасы» в прошлом сезоне занял пятое место в чемпионате Казахстана.
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