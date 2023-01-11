Венгерский Фехервар начал сбор без украинцев
Команда из Секешфехервара улетела в Хорватию
Команда венгерского клуба «Фехервар» отправилась на предсезонный сбор в Хорватию.
В составе подопечным Имре Сабича нет ни одного из трех украинцев.
Как известно, не так давно защитник Артем Шабанов переведен во вторую команду клуба, а у Евгения Макаренко имеются проблемы с позвоночником. В свою очередь, аренда Богдана Леднева у киевского «Динамо» завершилась в конце 2022 года.
«Фехервар» в турнирной таблице чемпионата Венгрии занимает 8-е место с 19 очками после 16 матчей.
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Більшість їхніх випускників нічого не можуть ні в інших орендах по УПЛ, ні за кордоном. Усі ці Лєднєви, Шабанови чудово це довели. Не потянули навіть цей нещасний Фехервар.