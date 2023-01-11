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11 января 2023, 11:03 | Обновлено 11 января 2023, 11:31
839
2

Венгерский Фехервар начал сбор без украинцев

Команда из Секешфехервара улетела в Хорватию

11 января 2023, 11:03 | Обновлено 11 января 2023, 11:31
839
2
Венгерский Фехервар начал сбор без украинцев
ФК Фехервар

Команда венгерского клуба «Фехервар» отправилась на предсезонный сбор в Хорватию.

В составе подопечным Имре Сабича нет ни одного из трех украинцев.

Как известно, не так давно защитник Артем Шабанов переведен во вторую команду клуба, а у Евгения Макаренко имеются проблемы с позвоночником. В свою очередь, аренда Богдана Леднева у киевского «Динамо» завершилась в конце 2022 года.

«Фехервар» в турнирной таблице чемпионата Венгрии занимает 8-е место с 19 очками после 16 матчей.

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Источник МОЛ Фехервар
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Комментарии 2
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anacreon
На жаль це все, що треба знати про динамівську академію. Фактично всі, кого вони відправили по орендам в слабкий чемпіонат Угорщини - провалились там.
Більшість їхніх випускників нічого не можуть ні в інших орендах по УПЛ, ні за кордоном. Усі ці Лєднєви, Шабанови чудово це довели. Не потянули навіть цей нещасний Фехервар.
 
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