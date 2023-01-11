Венгерский Фехервар начал сбор без украинцев

Команда венгерского клуба «Фехервар» отправилась на предсезонный сбор в Хорватию.

В составе подопечным Имре Сабича нет ни одного из трех украинцев.

Как известно, не так давно защитник Артем Шабанов переведен во вторую команду клуба, а у Евгения Макаренко имеются проблемы с позвоночником. В свою очередь, аренда Богдана Леднева у киевского «Динамо» завершилась в конце 2022 года.

«Фехервар» в турнирной таблице чемпионата Венгрии занимает 8-е место с 19 очками после 16 матчей.