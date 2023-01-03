Шабанов переведен в дубль Фехервара
Украинец будет выступать в третьем дивизионе чемпионата Венгрии
Венгерский «МОЛ Фехервар» официально сообщил о том, что украинский защитник команды Артем Шабанов переведен в дублирующий состав.
Вместе с ним туда отправился хавбек Клаудиу Бумба. Вторая команда «Фехервара» выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Венгрии.
Шабанов выступает за «Фехервар» с февраля 2022 года. В нынешнем сезоне принял участие всего в 5 матчах во всех турнирах.
Кроме Шабанова, за «Фехервар» выступают еще два украинца – Евгений Макаренко и Богдан Леднев.
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