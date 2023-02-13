Мбаппе тренировался в общей группе ПСЖ перед матчем с Баварией

Вчера, 12 февраля, форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе возобновил тренировки в общей группе команды накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (14 февраля, 22:00).

По информации французских, Мбаппе провел в общей группе «ПСЖ» лишь часть тренировки, поэтому его участие в матче с «Баварией» остается под вопросом.

Напомним, Мбаппе получил повреждение бедра в начале февраля. По изначальным прогнозам, его участие в первом матче с «Баварией» было практически невозможным.