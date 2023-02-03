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  4. На Баварию без Мбаппе. Лидер ПСЖ пропустит матч Лиги чемпионов
Франция
03 февраля 2023, 15:28 |
366
0

На Баварию без Мбаппе. Лидер ПСЖ пропустит матч Лиги чемпионов

Форвард будет восстанавливаться три недели

03 февраля 2023, 15:28 |
366
0
На Баварию без Мбаппе. Лидер ПСЖ пропустит матч Лиги чемпионов
ФК ПСЖ. Килиан Мбаппе

Официальный сайт ПСЖ подтвердил информацию о том, что форвард Килиан Мбаппе получил повреждение ноги и пропустит около трех недель.

Это значит, что парижане проведут первый матч плей-офф Лиги чемпионов против «Баварии» без своего лидера. Игра состоится 14 февраля, ответный матч пройдет 8 марта.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Мбаппе забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи в шести встречах.

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ПСЖ Килиан Мбаппе Лига чемпионов
Источник ФК ПСЖ
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