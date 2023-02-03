Франция03 февраля 2023, 15:28 |
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На Баварию без Мбаппе. Лидер ПСЖ пропустит матч Лиги чемпионов
Форвард будет восстанавливаться три недели
03 февраля 2023, 15:28 |
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Официальный сайт ПСЖ подтвердил информацию о том, что форвард Килиан Мбаппе получил повреждение ноги и пропустит около трех недель.
Это значит, что парижане проведут первый матч плей-офф Лиги чемпионов против «Баварии» без своего лидера. Игра состоится 14 февраля, ответный матч пройдет 8 марта.
В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Мбаппе забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи в шести встречах.
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