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  4. Гранды Серии А нацелились на 20-летнего форварда Аталанты
Италия
13 февраля 2023, 15:27 |
263
0

Гранды Серии А нацелились на 20-летнего форварда Аталанты

Расмус Хойлунд может сменить клуб летом

13 февраля 2023, 15:27 |
263
0
Гранды Серии А нацелились на 20-летнего форварда Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine. Расмус Хойлунд

Четыре топ-клуба Серии А проявляют повышенный интерес к форварду «Аталанты» Раусмусу Хойлунду. Речь идет об «Интере», «Ювентусе», «Милане» и «Наполи».

При этом итальянским клубам будет трудно выиграть борьбу за игрока, потому что интерес к нему есть также со стороны «Барселоны» и из АПЛ. «Аталанта» хочет получить за своего игрока 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Хойлунда 6 голов и 2 ассиста в 20 матчах за «Аталанту» во всех турнирах. 20-летний датчанин перешел в клуб из Бергамо летом прошлого года за 17 миллионов евро.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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