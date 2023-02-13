Гранды Серии А нацелились на 20-летнего форварда Аталанты

Четыре топ-клуба Серии А проявляют повышенный интерес к форварду «Аталанты» Раусмусу Хойлунду. Речь идет об «Интере», «Ювентусе», «Милане» и «Наполи».

При этом итальянским клубам будет трудно выиграть борьбу за игрока, потому что интерес к нему есть также со стороны «Барселоны» и из АПЛ. «Аталанта» хочет получить за своего игрока 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Хойлунда 6 голов и 2 ассиста в 20 матчах за «Аталанту» во всех турнирах. 20-летний датчанин перешел в клуб из Бергамо летом прошлого года за 17 миллионов евро.