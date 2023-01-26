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  4. Барселона готовит 40 миллионов на юного форварда Аталанты
Испания
26 января 2023, 00:49 |
344
0

Барселона готовит 40 миллионов на юного форварда Аталанты

Расмус Хойлунд может продолжить карьеру в Испании

26 января 2023, 00:49 |
344
0
Барселона готовит 40 миллионов на юного форварда Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine. Расмус Хойлунд

«Барселона» активно интересуется форвардом «Аталанты» Расмусом Хойлундом. Об этом сообщают испанские СМИ.

Каталонцы готовы предложить за 19-летнего датчанина 40 миллионов евро. «Барселона» считает, что вскоре цена на Хойлунда серьезно вырастет, и хочет сыграть на опережение, пока в борьбу не включились другие топ-клубы.

Хойлунд перешел в «Аталанту» из австрийского «Штурма» только летом прошлого года за 17 миллионов евро. За клуб из Бергамо провел 16 матчей, в которых отличился 5 голами и 2 ассистами.

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Источник El Nacional
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