Барселона готовит 40 миллионов на юного форварда Аталанты
Расмус Хойлунд может продолжить карьеру в Испании
«Барселона» активно интересуется форвардом «Аталанты» Расмусом Хойлундом. Об этом сообщают испанские СМИ.
Каталонцы готовы предложить за 19-летнего датчанина 40 миллионов евро. «Барселона» считает, что вскоре цена на Хойлунда серьезно вырастет, и хочет сыграть на опережение, пока в борьбу не включились другие топ-клубы.
Хойлунд перешел в «Аталанту» из австрийского «Штурма» только летом прошлого года за 17 миллионов евро. За клуб из Бергамо провел 16 матчей, в которых отличился 5 голами и 2 ассистами.
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