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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Замена Малиновскому? Аталанта отдала 17 миллионов за форварда
Италия
27 августа 2022, 15:14 |
2338
4

ОФИЦИАЛЬНО. Замена Малиновскому? Аталанта отдала 17 миллионов за форварда

Расмус Хойлунд продолжит карьеру в Италии

27 августа 2022, 15:14 |
2338
4
ОФИЦИАЛЬНО. Замена Малиновскому? Аталанта отдала 17 миллионов за форварда
ФК Аталанта

«Аталанта» официально сообщила о подписании форварда австрийского «Штурма» Расмуса Хойлунда. Контракт рассчитан на четыре года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 17 миллионов евро. Об интересе «Аталанты» к Хойлунду сообщалось еще неделю назад.

В нынешнем сезоне на счету Хойлунда 6 голов и 3 ассиста в 8 матчах за «Штурм» во всех турнирах. 19-летний датчанин забивал в том числе и в ворота «Динамо» Киев в квалификации Лиги чемпионов.

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Источник: Конте дал добро на трансфер Малиновского
Аталанта Расмус Хойлунд трансферы трансферы Серии A Штурм Грац
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Источник ФК Аталанта Бергамо
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Комментарии 4
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odiniznashih
Причем тут замена Малиновскому.
И что там он забивал? Одно дело забивать в Штурме, а другое - играть в Серии А
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+3
Calm
Гарний форвард 
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+2
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