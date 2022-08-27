ОФИЦИАЛЬНО. Замена Малиновскому? Аталанта отдала 17 миллионов за форварда

«Аталанта» официально сообщила о подписании форварда австрийского «Штурма» Расмуса Хойлунда. Контракт рассчитан на четыре года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 17 миллионов евро. Об интересе «Аталанты» к Хойлунду сообщалось еще неделю назад.

В нынешнем сезоне на счету Хойлунда 6 голов и 3 ассиста в 8 матчах за «Штурм» во всех турнирах. 19-летний датчанин забивал в том числе и в ворота «Динамо» Киев в квалификации Лиги чемпионов.