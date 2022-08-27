Италия27 августа 2022, 15:14 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Замена Малиновскому? Аталанта отдала 17 миллионов за форварда
Расмус Хойлунд продолжит карьеру в Италии
27 августа 2022, 15:14 |
2338
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«Аталанта» официально сообщила о подписании форварда австрийского «Штурма» Расмуса Хойлунда. Контракт рассчитан на четыре года.
По информации СМИ, сумма трансфера составила 17 миллионов евро. Об интересе «Аталанты» к Хойлунду сообщалось еще неделю назад.
В нынешнем сезоне на счету Хойлунда 6 голов и 3 ассиста в 8 матчах за «Штурм» во всех турнирах. 19-летний датчанин забивал в том числе и в ворота «Динамо» Киев в квалификации Лиги чемпионов.
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И что там он забивал? Одно дело забивать в Штурме, а другое - играть в Серии А