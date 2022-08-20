Аталанта интересуется форвардом, который недавно забивал Динамо

«Аталанта» проявляет интерес к форварду австрийского «Штурма» Расмусу Хойлунду. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Также интерес к 19-летнему датчанину проявляет «Ньюкасл», но самому Хойлунду вариант с «Аталантой» нравится больше.

В нынешнем сезоне на счету Хойлунда 6 голов и 3 ассиста в 7 матчах за «Штурм» во всех турнирах. Контракт форварда рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 4,5 миллиона евро.

Недавно Хойлунд забил в ворота «Динамо» Киев в квалификации Лиги чемпионов.