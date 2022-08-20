Аталанта интересуется форвардом, который недавно забивал Динамо
Расмус Хойлунд из «Штурма» может продолжить карьеру в Серии А
«Аталанта» проявляет интерес к форварду австрийского «Штурма» Расмусу Хойлунду. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Также интерес к 19-летнему датчанину проявляет «Ньюкасл», но самому Хойлунду вариант с «Аталантой» нравится больше.
В нынешнем сезоне на счету Хойлунда 6 голов и 3 ассиста в 7 матчах за «Штурм» во всех турнирах. Контракт форварда рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 4,5 миллиона евро.
Недавно Хойлунд забил в ворота «Динамо» Киев в квалификации Лиги чемпионов.
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