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  4. Аталанта интересуется форвардом, который недавно забивал Динамо
Италия
20 августа 2022, 20:39 |
650
1

Аталанта интересуется форвардом, который недавно забивал Динамо

Расмус Хойлунд из «Штурма» может продолжить карьеру в Серии А

20 августа 2022, 20:39 |
650
1
Аталанта интересуется форвардом, который недавно забивал Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

«Аталанта» проявляет интерес к форварду австрийского «Штурма» Расмусу Хойлунду. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Также интерес к 19-летнему датчанину проявляет «Ньюкасл», но самому Хойлунду вариант с «Аталантой» нравится больше.

В нынешнем сезоне на счету Хойлунда 6 голов и 3 ассиста в 7 матчах за «Штурм» во всех турнирах. Контракт форварда рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 4,5 миллиона евро.

Недавно Хойлунд забил в ворота «Динамо» Киев в квалификации Лиги чемпионов.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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Gargantua
хороший форвард, якщо підпишуть дешевше за 10 млн це буде удача
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