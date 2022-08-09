Во вторник, 9 августа, проходит второй поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют австрийский «Штурм» Грац и киевское «Динамо».

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Матч проходит в Граце на стадионе «Грац-Либенау», начало – в 21:30 по киевскому времени. Первый матч неделей ранее завершился победой киевлян со счетом 1:0.

В середине первого тайма киевляне пропустили важный гол. На 33-й минуте Хойлунд вывел Штурм вперед. Защита Динамо проспала соперника.

ГОЛ! 1:0. Расмус Хойлунд, 33 мин.