Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хойлунд вывел Штурм вперед. Защита Динамо проспала соперника
Лига чемпионов
09 августа 2022, 22:10 | Обновлено 09 августа 2022, 22:16
593
2

Хойлунд вывел Штурм вперед. Защита Динамо проспала соперника

В середине первого тайма матча отбора к ЛЧ киевляне пропустили важный гол

09 августа 2022, 22:10 | Обновлено 09 августа 2022, 22:16
593
2
Хойлунд вывел Штурм вперед. Защита Динамо проспала соперника
Setanta Sports

Во вторник, 9 августа, проходит второй поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют австрийский «Штурм» Грац и киевское «Динамо».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua!

Матч проходит в Граце на стадионе «Грац-Либенау», начало – в 21:30 по киевскому времени. Первый матч неделей ранее завершился победой киевлян со счетом 1:0.

В середине первого тайма киевляне пропустили важный гол. На 33-й минуте Хойлунд вывел Штурм вперед. Защита Динамо проспала соперника.

ГОЛ! 1:0. Расмус Хойлунд, 33 мин.

 

По теме:
Штурм – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Цыганков и Сирота – в основе Динамо на матч со Штурмом
Стало известно, когда Динамо сыграет против Шахтера в УПЛ
Динамо Киев Штурм Грац Лига чемпионов Штурм - Динамо видео голов и обзор Расмус Хойлунд
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Надеюсь, Шахтер выпустит Мудрика из золотой клетки»»
Футбол | 09 августа 2022, 15:13 3
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Надеюсь, Шахтер выпустит Мудрика из золотой клетки»»
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Надеюсь, Шахтер выпустит Мудрика из золотой клетки»»

Специалист считает, что игроку нужно дать шанс, чтобы развиваться

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал албанского легионера
Футбол | 09 августа 2022, 20:22 2
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал албанского легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал албанского легионера

Хавбек Реальдо Фили продолжит карьеру в УПЛ

Йожеф САБО: «С такой игрой Динамо нечего делать против Бенфики»
Футбол | 09.08.2022, 08:55
Йожеф САБО: «С такой игрой Динамо нечего делать против Бенфики»
Йожеф САБО: «С такой игрой Динамо нечего делать против Бенфики»
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Штурм – Динамо
Футбол | 09.08.2022, 07:00
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Штурм – Динамо
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Штурм – Динамо
Они – неонацисты. Ультрас Депортиво будут бойкотировать матч с Металлистом
Футбол | 09.08.2022, 19:57
Они – неонацисты. Ультрас Депортиво будут бойкотировать матч с Металлистом
Они – неонацисты. Ультрас Депортиво будут бойкотировать матч с Металлистом
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
mastorent
причём тут беседин, если защита гуано
Ответить
0
terhoha
Бєсєдін - гавно. Заберіть нах. й з поля. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский шахматист проиграл выборы президента FIDE соратнику путина
Украинский шахматист проиграл выборы президента FIDE соратнику путина
07.08.2022, 16:50 1
Другие виды
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
07.08.2022, 19:01
Теннис
Женская сборная Украины выиграла шахматную Олимпиаду 2022!
Женская сборная Украины выиграла шахматную Олимпиаду 2022!
09.08.2022, 12:35 19
Другие виды
ВАЦКО: Тендер выиграл канал, который не вылизывает ни Ахметову, ни Суркису
ВАЦКО: Тендер выиграл канал, который не вылизывает ни Ахметову, ни Суркису
09.08.2022, 02:59 23
Футбол
Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом
Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом
08.08.2022, 08:23 12
Футбол
Немецкий журналист: Мудрика в Байере не будет
Немецкий журналист: Мудрика в Байере не будет
08.08.2022, 09:06 13
Футбол
Ничья с Грузией. Женская сборная Украины замыкает топ-5 шахматной Олимпиады
Ничья с Грузией. Женская сборная Украины замыкает топ-5 шахматной Олимпиады
08.08.2022, 04:15
Другие виды
Рома – Шахтер – 5:0. Очень слабая защита. Видео голов и обзор матча
Рома – Шахтер – 5:0. Очень слабая защита. Видео голов и обзор матча
07.08.2022, 23:55 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности