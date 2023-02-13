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  4. Голкипер Аргентины признался, что сказал Мбаппе после финала ЧМ-2022
Чемпионат мира
13 февраля 2023, 14:16 |
2795
3

Голкипер Аргентины признался, что сказал Мбаппе после финала ЧМ-2022

Эмилиано Мартинес отрицает, что насмехался с лидера французов

13 февраля 2023, 14:16 |
2795
3
Голкипер Аргентины признался, что сказал Мбаппе после финала ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе и Эмилиано Мартинес

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес отрицает, что насмехался над Килианом Мбаппе после финальной победы «Альбиселесте» над Францией.

Отметим, что после выигранной серии пенальти Мартинес попросил минуту молчания для нападающего «ПСЖ» посреди бурного празднования в раздевалке.

Днем позже, во время парада трофеев в Аргентине, вратарь «Астон Виллы» троллил Мбаппе, неся куклу с лицом француза.

«Я держал куклу около двух минут и выбросил ее, вот и все. Как я могу смеяться над Мбаппе? Он забил мне четыре гола. Четыре гола в финале! Он, должно быть, думает, что я его игрушечная кукла. Я очень уважаю Мбаппе.

Это раздевалка, это никогда не должно было выйти в свет. Когда Франция обыграла нас в 2018 году, я помню, были кричалки о Месси [с участием Н'Голо Канте]. То же самое, если команда обыграет Бразилию, они будут петь о Неймаре.

Не имею ничего личного против Мбаппе. Я его очень уважаю. Если люди поют о нем или Неймаре, это потому, что они лучшие игроки.

После финала я сказал ему, что было приятно играть против него и что он почти выиграл матч в одиночку. Я получил подтверждение того, что у него огромный талант. Когда Месси уйдет на пенсию, я уверен, что Килиан выиграет много «Золотых мячей», – сказал Мартинес.

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Источник Sport Bible
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Комментарии 3
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valerafan1
Дуже класний воротар. Все правильно сказав тоді, а зараз прокоментував свої слова. Його критикувати можуть тільки ті, хто ніколи не був на полі, хто ніколи не перемагав, хто ніколи не відчував емоцій переможця після важкої праці.
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+2
donnerwetter
Он прав. Нефиг шарить по чужим раздевалкам и вытаскивать грязные трусы.Парни молодые, азартные. Успех кружит голову. Поражение доводит до отчаяния. С годами всё это уляжется и покажется детскими забавами.
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+2
AndiM
Лошара, вже навіть за свої вчинки не можеш відповісти.
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-2
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