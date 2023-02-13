Голкипер Аргентины признался, что сказал Мбаппе после финала ЧМ-2022

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес отрицает, что насмехался над Килианом Мбаппе после финальной победы «Альбиселесте» над Францией.

Отметим, что после выигранной серии пенальти Мартинес попросил минуту молчания для нападающего «ПСЖ» посреди бурного празднования в раздевалке.

Днем позже, во время парада трофеев в Аргентине, вратарь «Астон Виллы» троллил Мбаппе, неся куклу с лицом француза.

«Я держал куклу около двух минут и выбросил ее, вот и все. Как я могу смеяться над Мбаппе? Он забил мне четыре гола. Четыре гола в финале! Он, должно быть, думает, что я его игрушечная кукла. Я очень уважаю Мбаппе.

Это раздевалка, это никогда не должно было выйти в свет. Когда Франция обыграла нас в 2018 году, я помню, были кричалки о Месси [с участием Н'Голо Канте]. То же самое, если команда обыграет Бразилию, они будут петь о Неймаре.

Не имею ничего личного против Мбаппе. Я его очень уважаю. Если люди поют о нем или Неймаре, это потому, что они лучшие игроки.

После финала я сказал ему, что было приятно играть против него и что он почти выиграл матч в одиночку. Я получил подтверждение того, что у него огромный талант. Когда Месси уйдет на пенсию, я уверен, что Килиан выиграет много «Золотых мячей», – сказал Мартинес.