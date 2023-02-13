Подлепенец подпишет контракт с Днепром-1 до конца сезона

Украинский вингер Евгений Подлепенец подпишет контракт с «Днепром-1». Об этом заявил сам футболист.

«Буду играть за СК «Днепр-1». Это будет аренда на полгода.

Когда Красников и Кучер ушли в СК «Днепр-1» и забрали нескольких ребят, я остался в «Металлисте», и эти полгода они смотрели, как я проявляю себя на уровне Премьер-лиги. После этого периода решили меня тоже пригласить», – сказал Евгений.

Отметим, что Подлепенец в текущем сезоне сыграл 14 матчей УПЛ в составе «Металлиста», забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что он не подпишет контракт с «Днепром-1» и покинет сбор