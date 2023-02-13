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Украина. Премьер лига
13 февраля 2023, 11:26 |
699
0

Подлепенец подпишет контракт с Днепром-1 до конца сезона

Евгений все же станет игроком спортклубовцев

13 февраля 2023, 11:26 |
699
0
Подлепенец подпишет контракт с Днепром-1 до конца сезона
ФК Металлист. Евгений Подлепенец

Украинский вингер Евгений Подлепенец подпишет контракт с «Днепром-1». Об этом заявил сам футболист.

«Буду играть за СК «Днепр-1». Это будет аренда на полгода.

Когда Красников и Кучер ушли в СК «Днепр-1» и забрали нескольких ребят, я остался в «Металлисте», и эти полгода они смотрели, как я проявляю себя на уровне Премьер-лиги. После этого периода решили меня тоже пригласить», – сказал Евгений.

Отметим, что Подлепенец в текущем сезоне сыграл 14 матчей УПЛ в составе «Металлиста», забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что он не подпишет контракт с «Днепром-1» и покинет сбор

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трансферы Металлист Харьков Днепр-1 трансферы УПЛ Евгений Подлепенец
Источник Фан-сайт ФК Днепр
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