Подлепенец подпишет контракт с Днепром-1 до конца сезона
Евгений все же станет игроком спортклубовцев
Украинский вингер Евгений Подлепенец подпишет контракт с «Днепром-1». Об этом заявил сам футболист.
«Буду играть за СК «Днепр-1». Это будет аренда на полгода.
Когда Красников и Кучер ушли в СК «Днепр-1» и забрали нескольких ребят, я остался в «Металлисте», и эти полгода они смотрели, как я проявляю себя на уровне Премьер-лиги. После этого периода решили меня тоже пригласить», – сказал Евгений.
Отметим, что Подлепенец в текущем сезоне сыграл 14 матчей УПЛ в составе «Металлиста», забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что он не подпишет контракт с «Днепром-1» и покинет сбор
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