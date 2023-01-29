Украина. Премьер лига29 января 2023, 21:23 | Обновлено 29 января 2023, 22:06
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Источник: Подлепенец не подпишет контракт с Днепром-1 и покинет сбор
Польский журналист Петр Слонка не сообщил причины такого решения
29 января 2023, 21:23 | Обновлено 29 января 2023, 22:06
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Украинский вингер Евгений Подлепенец не станет игроком «Днепра-1», хотя проходил просмотр в этой команде, оставаясь игроком харьковского «Металлиста».
Польский журналист Петр Слонка проинформировал об этом, не сообщая причины такого решения:
«Евгений Подлепенец покинет сбор Днепра-1 и не будет подписывать контракт. Сыграет ли он весной в Металлисте, пока неизвестно».
❗🇺🇦⚽️ Євген Підлепенець покине збір Дніпро-1 і не підписуватиме контракт. Чи зіграє він навесні в Металісті, поки невідомо https://t.co/mRYxOEO0Wx— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) January 29, 2023
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