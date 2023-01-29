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Украина. Премьер лига
29 января 2023, 21:23 | Обновлено 29 января 2023, 22:06
949
0

Источник: Подлепенец не подпишет контракт с Днепром-1 и покинет сбор

Польский журналист Петр Слонка не сообщил причины такого решения

29 января 2023, 21:23 | Обновлено 29 января 2023, 22:06
949
0
Источник: Подлепенец не подпишет контракт с Днепром-1 и покинет сбор
ФК Металлист Харьков. Евгений Подлепенец

Украинский вингер Евгений Подлепенец не станет игроком «Днепра-1», хотя проходил просмотр в этой команде, оставаясь игроком харьковского «Металлиста».

Польский журналист Петр Слонка проинформировал об этом, не сообщая причины такого решения:

«Евгений Подлепенец покинет сбор Днепра-1 и не будет подписывать контракт. Сыграет ли он весной в Металлисте, пока неизвестно».

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Евгений Подлепенец Металлист Харьков Днепр-1 трансферы УПЛ трансферы Петр Слонка просмотр игроков
Источник Twitter
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