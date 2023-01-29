Источник: Подлепенец не подпишет контракт с Днепром-1 и покинет сбор

Украинский вингер Евгений Подлепенец не станет игроком «Днепра-1», хотя проходил просмотр в этой команде, оставаясь игроком харьковского «Металлиста».

Польский журналист Петр Слонка проинформировал об этом, не сообщая причины такого решения:

«Евгений Подлепенец покинет сбор Днепра-1 и не будет подписывать контракт. Сыграет ли он весной в Металлисте, пока неизвестно».