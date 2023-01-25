Танковский и Подлепенец поедут на 2-й сбор Днепра-1, остальных забраковали

Из шести футболистов «Металлиста», участвовавших в первом сборе «Днепра-1», на второй отправятся только двое – опорник Вячеслав Танковский и правый хавбек Евгений Подлепенец.

Соответственно, Орест Костик, Богдан Порох, Егор Клименчук и Максим Прядун возвращаются в расположение своей команды.

Сообщается, что судьбу Танковского и Подлепенца тренерский штаб решит по итогам второго сбора. Что интересно, контракты обоих с «Металлистом» истекают 30 июня 2023 года. Теоретически «Днепр-1» может не пользоваться арендной опцией, а выкупать их уже сейчас.