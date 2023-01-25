Танковский и Подлепенец поедут на 2-й сбор Днепра-1, остальных забраковали
Костик, Порох, Клименчук и Прядун возвращаются в расположение «Металлиста»
Из шести футболистов «Металлиста», участвовавших в первом сборе «Днепра-1», на второй отправятся только двое – опорник Вячеслав Танковский и правый хавбек Евгений Подлепенец.
Соответственно, Орест Костик, Богдан Порох, Егор Клименчук и Максим Прядун возвращаются в расположение своей команды.
Сообщается, что судьбу Танковского и Подлепенца тренерский штаб решит по итогам второго сбора. Что интересно, контракты обоих с «Металлистом» истекают 30 июня 2023 года. Теоретически «Днепр-1» может не пользоваться арендной опцией, а выкупать их уже сейчас.
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