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Украина. Премьер лига
25 января 2023, 11:52 | Обновлено 25 января 2023, 13:09
816
0

Танковский и Подлепенец поедут на 2-й сбор Днепра-1, остальных забраковали

Костик, Порох, Клименчук и Прядун возвращаются в расположение «Металлиста»

25 января 2023, 11:52 | Обновлено 25 января 2023, 13:09
816
0
Танковский и Подлепенец поедут на 2-й сбор Днепра-1, остальных забраковали
ФК Металлист. Вячеслав Танковский

Из шести футболистов «Металлиста», участвовавших в первом сборе «Днепра-1», на второй отправятся только двое – опорник Вячеслав Танковский и правый хавбек Евгений Подлепенец.

Соответственно, Орест Костик, Богдан Порох, Егор Клименчук и Максим Прядун возвращаются в расположение своей команды.

Сообщается, что судьбу Танковского и Подлепенца тренерский штаб решит по итогам второго сбора. Что интересно, контракты обоих с «Металлистом» истекают 30 июня 2023 года. Теоретически «Днепр-1» может не пользоваться арендной опцией, а выкупать их уже сейчас.

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Источник ТаТоТаке
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