Воспитанник Днепра-1 стал игроком Динамо из Батуми

Центральный полузащитник Иван Литвиненко продолжит свою карьеру за границей. 21-летний игрок подписал контракт с грузинским клубом «Динамо» из Батуми.

Пресс-служба клуба информирует, что соглашение с Литвиненко рассчитано на три года.

До конца 2022 года Литвиненко играл за одесский «Черноморец». В первой части сезона-2022/2023 он принял участие в одной игре «моряков», проведя на поле 14 минут.

Иван Литвиненко – воспитанник академии «Днепра-1». За главную команду днепровского клуба он дебютировал осенью 2018 года. Позднее он играл за «ВПК-Агро» и львовский «Рух».