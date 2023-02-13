Воспитанник Днепра-1 стал игроком Динамо из Батуми
Новая команда у Ивана Литвиненко
Центральный полузащитник Иван Литвиненко продолжит свою карьеру за границей. 21-летний игрок подписал контракт с грузинским клубом «Динамо» из Батуми.
Пресс-служба клуба информирует, что соглашение с Литвиненко рассчитано на три года.
До конца 2022 года Литвиненко играл за одесский «Черноморец». В первой части сезона-2022/2023 он принял участие в одной игре «моряков», проведя на поле 14 минут.
Иван Литвиненко – воспитанник академии «Днепра-1». За главную команду днепровского клуба он дебютировал осенью 2018 года. Позднее он играл за «ВПК-Агро» и львовский «Рух».
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