Рейтинг ATP. Крутых немного обновил личный рекорд, прорыв У Ибина

На прошлой неделе мужчины отыграли сразу три турнира ATP 250. На грунтовых соревнованиях в Кордове победил аргентинец Себастьян Баэс, который вернулся в топ-40. Финалист Федерико Кория в 30-летнем возрасте впервые вошел в топ-50.

В Монпелье победу праздновал итальянец Янник Синнер, который в финале обыграл американца Максима Кресси, оба немного улучшили положение в мировой классификации.

В Далласе У Ибин оказался сильнее Джона Изнера в финале. Для китайского спортсмена это был первый титул, в новой редакции рейтинга он поднялся на 58-ю позицию, обновил свой рекорд.

В первой десятке состоялось одно изменение: Тейлор Фритц обошел Феликса Оже-Альяссима, обновив личный рекорд.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то приятных новостей мало. Алексей Крутых на одну строчку улучшил личное достижение и на этом все. У остальных наших лидеров небольшой регресс.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP