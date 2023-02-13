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  4. Рейтинг ATP. Крутых немного обновил личный рекорд, прорыв У Ибина
ATP
13 февраля 2023, 10:46 |
207
1

Рейтинг ATP. Крутых немного обновил личный рекорд, прорыв У Ибина

Тейлор Фритц впервые стал седьмой ракеткой мира

13 февраля 2023, 10:46 |
207
1
Рейтинг ATP. Крутых немного обновил личный рекорд, прорыв У Ибина
Getty Images/Global Images Ukraine. У Ибин

На прошлой неделе мужчины отыграли сразу три турнира ATP 250. На грунтовых соревнованиях в Кордове победил аргентинец Себастьян Баэс, который вернулся в топ-40. Финалист Федерико Кория в 30-летнем возрасте впервые вошел в топ-50.

В Монпелье победу праздновал итальянец Янник Синнер, который в финале обыграл американца Максима Кресси, оба немного улучшили положение в мировой классификации.

В Далласе У Ибин оказался сильнее Джона Изнера в финале. Для китайского спортсмена это был первый титул, в новой редакции рейтинга он поднялся на 58-ю позицию, обновил свой рекорд.

В первой десятке состоялось одно изменение: Тейлор Фритц обошел Феликса Оже-Альяссима, обновив личный рекорд.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то приятных новостей мало. Алексей Крутых на одну строчку улучшил личное достижение и на этом все. У остальных наших лидеров небольшой регресс.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

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Тейлор Фритц Рафаэль Надаль Илья Марченко рейтинг ATP Алексей Крутых Вячеслав Белинский Новак Джокович Александр Овчаренко Олег Приходько Виталий Сачко Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер Федерико Кория Себастьян Баэс Максим Кресси Джон Изнер У Ибин
Источник Sport.ua
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Alehandro
Якого ще уїбіна, шо за прорив...?
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