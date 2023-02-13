Рейтинг WTA. Костюк поднялась на 2 позиции, Ястремская вернулась в топ-100

На прошлой неделе женщины сыграли два турнира. На более крупных соревнованиях WTA 500 в Абу-Даби победу одержала олимпийская чемпионка Белинда Бенчич, которая во втором круге выбила украинку Марту Костюк. В финале швейцарка одолела Людмилу Самсонову, которая впервые в карьере вошла в топ-15.

На соревнованиях в WTA 250 в Линце победу одержала Анастасия Потапова, она обновила личное достижение. Финалистка Петра Мартич вернулась в топ-30.

В первой десятке обошлось без изменений.

Топ-10 рейтинга WTA

Лучшая из украинок Ангелина Калинина проиграла за неделю два матча и опустилась на две позиции, столько же потеряла и Катерина Байндл. На три позиции поднялась Марта Костюк, а Даяна Ястремская снова вернулась в первую сотню, выкинув оттуда Лесю Цуренко. Дарья Снигур немного потеряла, Катарина Завацкая продолжает понемногу прогрессировать. Личный рекорд установила Анастасия Соболева.

Украинки в рейтинге WTA





Людмила Киченок сохранила место в первой десятке парного рейтинга. Марта Костюк осталась на 32-й строчке, Надежда Киченок после финала в Линце поднялась на 10 позиций и теперь 64-я.

Топ-10 парного рейтинга WTA