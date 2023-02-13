Источник: Павелко вел переговоры со Скрипником

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко общался с главным тренером полтавской «Ворсклы» Виктором Скрипником относительно возможного назначения специалиста на тренерский пост в национальной сборной Украины. Об этом сообщили в эфире программы ТаТоТаке.

Инсайдер утверждает, что в вопросе возможного перехода Скрипника с клубной работы на работу в сборной Украины камнем преткновения не будет действующий контракт тренера с полтавчанами. В «Ворскле» расставаться со специалистом сейчас не намерены, зато тренер может уйти летом, когда завершится нынешний сезон.

Ранее сообщалось, что в УАФ намерены определиться с новым главным тренером сборной Украины в конце февраля.