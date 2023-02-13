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Сборная УКРАИНЫ
13 февраля 2023, 09:28 | Обновлено 13 февраля 2023, 09:36
2467
7

Источник: Павелко вел переговоры со Скрипником

Глава УАФ занимается поиском нового наставника сборной

13 февраля 2023, 09:28 | Обновлено 13 февраля 2023, 09:36
2467
7
Источник: Павелко вел переговоры со Скрипником
ФК Ворскла Полтава

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко общался с главным тренером полтавской «Ворсклы» Виктором Скрипником относительно возможного назначения специалиста на тренерский пост в национальной сборной Украины. Об этом сообщили в эфире программы ТаТоТаке.

Инсайдер утверждает, что в вопросе возможного перехода Скрипника с клубной работы на работу в сборной Украины камнем преткновения не будет действующий контракт тренера с полтавчанами. В «Ворскле» расставаться со специалистом сейчас не намерены, зато тренер может уйти летом, когда завершится нынешний сезон.

Ранее сообщалось, что в УАФ намерены определиться с новым главным тренером сборной Украины в конце февраля.

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Андрей Павелко Виктор Скрипник сборная Украины по футболу Украинская ассоциация футбола
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 7
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Lev17.
Юрій Максимов,  чудовий варіант🇺🇦💪
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+1
Умник
И можно Максимова. Неплохо было бы.
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+1
Gorok
А чим Максимов відрізняється від Скрипника? Вони обидва хороші тренери, не хочу проводити паралелі між ними. Якщо хтось з них очолить збірну, то це буде не погано.
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0
Nick.Grabowski
Павелко, Суркіс та Ахметов - втрьох можуть очолити збірну Україну з футболу. Такі талановиті розумні та професійні чоловіки, які стільки років в футболі. Вони ж здатні показати свій клас та рівень? Вони ж стільки знають в футболі, експерти топового рівня, кращі в нашому суспільстві, елітарні фахівці.
Павелко, Суркіс та Ахметов же розумніші та інтелектуальніші за Фоменко, Сабо та Михайліченко, правильно? 
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-2
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Alex906
Идеальный вариант это Севидов .Они вместе играли на контору вспомните даже тот матч Минай Шахтер где сразу тишина .Назначат зарплату Севидову как шеве 3 млн евро .Павелко половину .Сборная ? Кому она нужна кроме дурных болельщиков .Итак понятно что если с трудом выкарабкались из группы с казахами и финнами.То с англичанами и итальянцами шансов ноль 
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-3
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