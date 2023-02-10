Ждать до конца месяца. УАФ вскоре определит тренера сборной Украины

По информации журналиста Игоря Бурбаса, тренер сборной Украины будет официально назван в конце февраля.

Сообщается, что есть небольшой шанс того, что в первом матче отбора Евро-2024 против Англии со сборной Украины будет работать Сергей Ребров.

Дело в том, что после 10 марта у «Аль-Айна» будет пауза в четыре недели, и есть вариант, что Реброву и УАФ удастся договориться с клубом, чтобы наставник во время перерыва полноценно отработал с национальной командой тренировочный сбор и два матча: спарринг с «Брентфордом» и игру против Англии.

Если договориться не удастся, то Ребров сформирует свой тренерский штаб, который и повезет команду в Англию. Исполняющим обязанности наставника на короткий срок может стать тренер Украины U-21 Руслан Ротань.