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  4. Ждать до конца месяца. УАФ вскоре определит тренера сборной Украины
Чемпионат Европы
10 февраля 2023, 17:24 | Обновлено 10 февраля 2023, 18:28
1367
4

Ждать до конца месяца. УАФ вскоре определит тренера сборной Украины

Есть шанс, что им станет Ребров или Ротань

10 февраля 2023, 17:24 | Обновлено 10 февраля 2023, 18:28
1367
4
Ждать до конца месяца. УАФ вскоре определит тренера сборной Украины
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

По информации журналиста Игоря Бурбаса, тренер сборной Украины будет официально назван в конце февраля.

Сообщается, что есть небольшой шанс того, что в первом матче отбора Евро-2024 против Англии со сборной Украины будет работать Сергей Ребров.

Дело в том, что после 10 марта у «Аль-Айна» будет пауза в четыре недели, и есть вариант, что Реброву и УАФ удастся договориться с клубом, чтобы наставник во время перерыва полноценно отработал с национальной командой тренировочный сбор и два матча: спарринг с «Брентфордом» и игру против Англии.

Если договориться не удастся, то Ребров сформирует свой тренерский штаб, который и повезет команду в Англию. Исполняющим обязанности наставника на короткий срок может стать тренер Украины U-21 Руслан Ротань.

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сборная Украины по футболу Сергей Ребров Евро-2024 Аль-Айн Руслан Ротань назначение тренера Англия - Украина
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Комментарии 4
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pricolist
Клоунада якась. Знайдіть вільного тренера, якщо з Ребровим не вдається домовитись (вірніше з клубом). Скоро вже ігри, а УАФ грається 
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+3
nivavn
Ні)(yR собі, а шо так можна???
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+2
Макс Максов
Все як завжди, в останній момент...
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+2
karimj
Напевно в Європі не існує збірної, яка на даний момент ще не має тренера, а ігри вже на носі.
Ответить
+2
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