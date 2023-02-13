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  4. ФЕДОРЧУК: Кто-то поездил по ушам Супряге, нарисовав заоблачные перспективы
Украина. Премьер лига
13 февраля 2023, 08:50 | Обновлено 13 февраля 2023, 09:39
1565
2

ФЕДОРЧУК: Кто-то поездил по ушам Супряге, нарисовав заоблачные перспективы

Специалист – о возможностях нападающего «Динамо»

13 февраля 2023, 08:50 | Обновлено 13 февраля 2023, 09:39
1565
2
ФЕДОРЧУК: Кто-то поездил по ушам Супряге, нарисовав заоблачные перспективы
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

62-летний футбольный тренер Олег Федорчук высказал мнение о ближайших перспективах в киевском «Динамо» форварда Владислава Супряги.

‒ В чем преимущество Супряги над Ванатом? Почему он сейчас раззабивался?

‒ У Супряги настал момент истины. Это его последний шанс закрепиться у «Динамо». Супряга и Ванат ‒ не конкуренты. Супряге нужно пространство, а Ванат – футболист штрафной. Они нужны «Динамо» под разные задачи.

‒ В чем причина предыдущих неудач Супряги и что с ним делать?

‒ У Владислава данные феноменальные. Кто-то хорошо поездил по ушам, нарисовав Супряге заоблачные перспективы. Это могло привести к депрессии. Причина здесь не одна. У Влада недостаточно агрессии и психологическая неустойчивость. Нужен человек, который может повлиять на Супрягу, чтобы у самого игрока развился потенциал работать в конкурентной среде. Не все футболисты могут раскрыться под большим давлением.

Объясню на примере связки Шевченко-Ребров. Андрей был устойчив психологически, не отвлекался на раздражителей, прогрессируя в команде, где было много классных нападающих. Ребров очень сложно адаптировался в большом футболе. Был замкнутым, сбегал из Киева в Горловку. Мало кто об этом вспоминает сейчас.

У меня были футболисты, которых приходилось вытаскивать. Способность вселить веру в другого – одно из главных тренерских качеств. В моей практике была не одна такая драма. Четыре года назад Дима Шастал хотел закончить с футболом в Новой Каховке, когда у него не ладилось в футболе. Я был в шоке! Что мне делать? Я попросил его потерпеть месяц ради меня. Прошло время, начал забивать, все наладилось.

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Олег Федорчук Динамо Киев Владислав Супряга Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник FanDay
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ALKOSruLKA
"У чому перевага Подружжя над Ванатом" - вам не соромно за такий переклад ?
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+1
Вася Пупкин
У чому перевага Подружжя над Ванатом?
Що ви курите? Спочатку пишіть українською, а потім свинособачою!
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+1
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